Circa 560.000 bambini a Gaza ricevono vaccinazioni contro la polio mentre la fase iniziale della campagna di immunizzazione si conclude.

Lavori umanitari hanno superato il 90% della copertura vaccinale pianificata nella fase iniziale dell'iniziativa guidata dall'ONU, secondo UNRWA, l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi. La seconda rondata di immunizzazioni è prevista per tra quattro settimane, come annunciato dall'Ufficio per gli Affari Umanitari delle Nazioni Unite il lunedì.

Il dottor Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'OMS, ha espresso la sua lode per i professionisti sanitari che hanno gestito questa complessa operazione in un post sui social media. Ha anche riconosciuto la fiducia e la cooperazione delle famiglie.

Il dottor Tedros ha notato: "Questo è un risultato eccezionale nonostante le difficoltà continue affrontate quotidianamente nella Striscia di Gaza. Un cessate il fuoco potrebbe portare a ulteriori risultati".

L'assalto di Israele a Gaza, scatenato dagli attacchi di Hamas dell'ottobre 7, ha provocato una catastrofe umanitaria e ha distrutto l'infrastruttura cruciale. Più del 70% delle strutture per l'acqua e la igiene sono state demolite o danneggiate, ha riferito il Cluster WASH, un collettivo guidato dalle Nazioni Unite responsabile della coordinazione degli sforzi umanitari relativi all'acqua, alla igiene e alla salute, a luglio. Inoltre, le restrizioni israeliane agli aiuti hanno decimato le scorte di carburante, cloro e pezzi di ricambio, portando a problemi di approvvigionamento idrico, purificazione e trattamento delle acque reflue, secondo l'agenzia.

La campagna di poliomielite dell'ONU, facilitata dalle tregue richieste da Israele, è stata avviata dopo la rilevazione del virus altamente contagioso nelle acque reflue della striscia a giugno. Solo ad agosto, un bambino di 11 mesi è diventato la prima persona a essere diagnosticata con la poliomielite a Gaza in 25 anni.

La poliomielite colpisce principalmente i bambini sotto i 5 anni, portando a paralisi permanente e, in casi gravi, alla morte. È altamente contagiosa e l'unico modo per combatterla è attraverso la vaccinazione, secondo l'OMS.

I lavoratori umanitari hanno affrontato numerosi ostacoli nell'implementazione del programma di vaccinazione, soprattutto nella regione settentrionale di Gaza. Hanno citato gli ordini di evacuazione israeliani, le strade danneggiate dalle bombe, i conflitti in aumento e le scorte di carburante minime come sfide significativi.

Mahmoud Shalabi, un lavoratore umanitario locale con l'ONG britannica Medical Aid for Palestinians (MAP), ha espresso le sue preoccupazioni per la violenza in corso delle truppe israeliane a CNN il martedì. Ha dichiarato: "Ci sono stati attacchi e uccisioni ripetuti di palestinesi negli ultimi giorni da parte dell'esercito israeliano. È orribile".

Almeno 25 membri dello staff di MAP sono attualmente presenti a Gaza per supportare la campagna guidata dall'ONU, con l'obiettivo di monitorare per garantire il rispetto dei protocolli e degli standard internazionali, secondo il sito web dell'agenzia.

Shalabi ha riconosciuto i rischi e le sfide nel lavorare e vivere a Gaza in questo momento, ma ha espresso ottimismo sulla resilienza del popolo palestinese e lo spirito dei lavoratori sanitari. Ha concluso: "Despite the difficulties, this campaign will be as successful as is possible".

CNN's Muhammad Darwish e Jeremy Diamond hanno contribuito a questo report.

Date le sfide affrontate nel medio oriente, l'esecuzione

Leggi anche: