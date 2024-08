- Circa 55.000 firme per una petizione di congedo scolastico

La petizione dei cittadini per il congedo educativo in Sassonia si sta avvicinando al termine.mira a garantire che i dipendenti ricevano cinque giorni di congedo retribuito all'anno per la formazione ulteriore. Sono state confermate circa 55.000 firme per la petizione, che saranno consegnate al Presidente del Parlamento di Sassonia, Matthias Rößler, il 21 agosto, come annunciato dalla Confederazione tedesca dei sindacati (DGB).

"È un grande successo. La richiesta di un congedo educativo obbligatorio in Sassonia sta diventando sempre più forte in vista delle elezioni statali. 55.000 cittadini stanno introducendo una legge nel Parlamento di Sassonia attraverso la democrazia diretta e si aspettano che tutte le forze democratiche in parlamento prendano sul serio la loro richiesta", ha spiegato Daniela Kolbe, vice della DGB e fiduciaria della petizione.

La coalizione di sindacati, partiti e organizzazioni religiose, indipendenti e sociali ha raccolto firme per la petizione "5 Giorni di Tempo per l'Educazione in Sassonia" dal settembre scorso. Dal momento che sono state raccolte più di 40.000 firme, la petizione può ora essere esaminata per l'ammissibilità. Se i legislatori respingono il progetto di legge, i richiedenti possono avviare un referendum popolare, che richiede almeno 450.000 firme entro sei mesi. In caso di successo, ciò condurrà a un voto popolare.

A differenza della Sassonia, la Baviera non ha attualmente una petizione simile per il congedo educativo, nonostante i potenziali benefici per lo sviluppo professionale dei dipendenti. Il successo della petizione in Sassonia potrebbe ispirare iniziative simili in altri stati tedeschi, compresa la Baviera.

