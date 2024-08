- Circa 500.000 visitatori alla Hanse Sail

Circa 500.000 appassionati di grandi navi e di mare hanno visitato quest'anno la Hanse Sail, mantenendo stabile il numero di visitatori rispetto agli anni precedenti e soddisfacendo gli organizzatori, come ha dichiarato un portavoce alla fine della 33ª edizione dell'evento marittimo. Circa 16.000 persone hanno prenotato giri su 138 navi che hanno raggiunto l'evento. Le condizioni erano perfette per la vela, tranne che per venerdì.

Nonostante il successo di 500.000 visitatori, il trasporto di merci e passeggeri durante la Hanse Sail era attivo, con 16.000 persone che hanno prenotato giri su 138 navi partecipanti. Inoltre, gli organizzatori stanno già pianificando per l'evento dell'anno prossimo, con l'obiettivo di migliorare gli allestimenti per accogliere meglio il crescente numero di appassionati di mare.

