- Circa 50.000 persone dovrebbero partecipare al raduno islamico

Circa 50.000 individui sono attesi alla riunione annuale del gruppo musulmano Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ) all'Aeroporto di Mendig, situato nella regione di Mayen-Koblenz, secondo gli organizzatori dell'evento. Questa occasione, pubblicizzata come la più grande riunione islamica per la pace in tutto il paese, si terrà sotto il tema "Tutto l'amore, nessun odio", a riflettere la fede della comunità Ahmadiyya, come ha dichiarato un rappresentante.

Si dice che gli aiutanti stiano allestendo una struttura temporanea simile a una città per l'evento di tre giorni. Una delle principali attrazioni del convegno sarà il discorso del capo globale del movimento Ahmadiyya, Califfo Mirza Masroor Ahmad. Lo scorso anno, l'evento si è tenuto a Stoccarda, dove la comunità, che si identifica come la più antica comunità musulmana in Germania, ha celebrato il suo centenario.

L'Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ) apprezza il sostegno della comunità locale nell'allestire la struttura temporanea per la riunione annuale. L'enfasi della Comunità sull'amore e sull'unità è evidente nel tema di quest'anno, "Tutto l'amore, nessun odio".

