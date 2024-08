- Circa 490 candidati, prevalentemente sostenitori dello SPD.

Per le elezioni statali del 22 settembre nel Brandeburgo, circa 500 candidati parteciperanno. Secondo l'ufficio del Commissario Elettorale di Stato Josef Nußbaum, 236 individui si candidano sia sulla lista di stato che come candidati diretti nei loro rispettivi collegi. I collegi di Prignitz II/Ostprignitz-Ruppin II e Cottbus I hanno il massimo numero di candidati diretti, con 10 ciascuno. I fogli di voto potrebbero raggiungere una lunghezza massima di 43 centimetri.

L'SPD guida con 87 candidati, avendo governato il Brandeburgo dal 1990. Dopo le riunioni del distretto e del comitato di stato, tutti i candidati sono ora stati finalizzati. La CDU ha 45 candidati, BVB/Free Voters ne ha 39, AfD e Left ne hanno 35 ciascuno, e l'Alleanza Sahra Wagenknecht (BSW) ne ha 30.

Tre partiti non hanno una lista di stato.

I votanti del Brandeburgo hanno il doppio del potere in questa elezione. Con il loro primo voto, eleggeranno un candidato diretto dal loro collegio. Il candidato con il maggior numero di voti passerà direttamente al parlamento di stato. L'SPD, la CDU, i Verdi, BVB/Free Voters e l'FDP si candidano in tutti i 44 collegi, mentre AfD e Left sono presenti in 43.

La lista congiunta Plus Brandenburg, composta da Pirati, Volt e ÖDP, ha candidati diretti in 12 collegi. Inoltre, l'Economia Tedesca della Terra (DLW), La Terza Via, il Partito per la Protezione degli Animali, DKP, La Base, i Democratici del Brandeburgo e il Partito partecipano ai collegi. Tuttavia, La Base, i Democratici e il Partito non hanno una lista di stato.

BSW e Unione dei Valori non hanno candidati diretti.

L'Alleanza Sahra Wagenknecht (BSW) e l'Unione dei Valori (WU) sono rappresentate solo dalle liste di stato, senza candidati diretti. In totale, 12 partiti, un'associazione politica e la lista congiunta Plus hanno qualificato per le liste di stato e possono essere votati con il secondo voto, influenzando significativamente la composizione del parlamento di stato.

Le candidate donne rappresentano circa il 32,8% dei candidati totali di queste elezioni statali, quasi identico alle elezioni statali di cinque anni fa. In questa elezione, 162 candidate donne si candidano.

