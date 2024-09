Circa 48 persone sono scomparse, mentre nove sono state ritrovate morte, a seguito di un capovolgimento di una barca vicino alle Isole Canarie.

Nove individui, tra cui un minore, hanno perso la vita a seguito del rovesciamento della loro imbarcazione nelle prime ore di sabato. Questo triste incidente è stato confermato dai servizi di emergenza e soccorso.

Su 84 migranti che cercavano di raggiungere la costa spagnola, 27 sono stati tratti in salvo sabato. L'operazione di soccorso è proseguita domenica, con tre pattugliatori e tre elicotteri in azione, come riferito da un portavoce della guardia costiera spagnola a Reuters.

I migranti provenivano da Mali, Mauritania e Senegal, secondo le autorità spagnole.

Il numero di migranti che affrontano il viaggio dal Africa occidentale alle Isole Canarie è aumentato del 154% tra gennaio e luglio, con 21.620 persone nei primi sette mesi, secondo i dati dell'agenzia di frontiera dell'Unione Europea Frontex. Nel frattempo, il numero di attraversamenti nel Mediterraneo centrale e occidentale è diminuito durante lo stesso periodo.

Gli attraversamenti dalla Turchia alla Grecia sono aumentati del 57%, e attraverso la Manica verso la Gran Bretagna del 22%.

Poco dopo la mezzanotte di sabato, i servizi di emergenza spagnoli hanno ricevuto una chiamata di soccorso dalla barca, situata a circa 4 miglia a est di El Hierro. Il tentativo di soccorso è finito tragicamente con l'affondamento della barca, rendendo l'operazione estremamente difficile a causa della presenza di forti venti e scarsa visibilità.

Candelaria Delgado, rappresentante del governo delle Isole Canarie, ha previsto domenica che se le previsioni sull'arrivo di barche di migranti si dimostreranno corrette, le Isole Canarie vivranno la peggiore crisi umanitaria degli ultimi 30 anni.

Tre dei migranti tratti in salvo sono stati diagnosticati con ipotermia e disidratazione, come riferito dai servizi di soccorso domenica.

La cerimonia funebre per i nove migranti deceduti, tra cui un bambino di età compresa tra 12 e 15 anni, come riferito dall'ONG Walking Borders, è prevista per lunedì e martedì.

Mentre le possibilità di trovare altri sopravvissuti iniziavano a diminuire, le autorità hanno allestito un obitorio a El Hierro.

Durante la notte, tre altre barche con 208 migranti hanno raggiunto le Isole Canarie.

Le acque calme e i venti leggeri tipici del tardo estate nell'Oceano Atlantico al largo dell'Africa occidentale hanno recentemente incoraggiato un aumento di migranti, come riferito dalle autorità locali questo mese.

Negli ultimi 30 anni di attraversamenti di migranti verso le isole, il naufragio più mortale della storia si è verificato nel 2009 al largo dell'isola di Lanzarote, con 25 vittime.

L'aumento dei viaggi di migranti dall'Africa occidentale alle Isole Canarie ha visto un aumento del 154% tra gennaio e luglio, con 21.620 migranti che hanno tentato la traversata secondo Frontex.

