- Circa 400 nuovi studenti iniziano la loro formazione nella regione sudoccidentale, che si sovrappone al corpo studentesco esistente.

Questo nuovo anno accademico nel Sudovest, gli insegnanti non formati vengono assunti in diverse scuole per affrontare il problema della carenza di insegnanti. Secondo la dichiarazione del Ministero dell'Istruzione, circa 400 insegnanti stanno entrando a far parte del cosiddetto programma di ingresso diretto nelle scuole del Baden-Württemberg.

Questi insegnanti provengono da diversi backgrounds professionali e stanno iniziando la loro carriera insegnante direttamente in classe. Contestualmente, seguiranno una formazione pedagogica della durata di due anni e dovranno superare lo stesso esame dei futuri insegnanti con titolo di studio. Se si dimostreranno bravi, potranno essere assunti a tempo indeterminato, secondo il ministero.

Il programma di ingresso diretto viene implementato anche nelle scuole superiori e nei centri di istruzione speciale (SBBZ).

Il governo del Sudovest sta assumendo insegnanti a livello di entrata per contrastare la carenza di insegnanti. Durante l'anno scolastico precedente, c'erano 890 posti vacanti di insegnanti, e all'inizio dell'ultimo anno scolastico ce n'erano 565. Lo scorso anno, l'ingresso diretto è stato implementato nelle scuole primarie e secondarie inferiori. Quest'anno, viene implementato nelle scuole superiori e nei centri SBBZ.

La maggior parte degli insegnanti a livello di entrata sta entrando nelle scuole professionali, con 236 insegnanti che iniziano quest'anno scolastico. Nel SBBZ, lo stato assume 59 insegnanti di materia e insegnanti tecnici, oltre a 15 insegnanti scientifici per l'istruzione speciale. Ci sono 46 insegnanti a livello di entrata che iniziano nelle scuole comprensive, 30 nelle scuole primarie e 12 nelle scuole superiori.

"Strumento cruciale per il personale docente"

"L'ingresso diretto non è solo uno strumento cruciale per il personale docente", ha detto il Segretario di Stato Volker Schebesta (CDU). "I backgrounds degli insegnanti a livello di entrata dimostrano diverse opportunità di crescita professionale". La sua collega dei Verdi Sandra Boser ha sottolineato: "L'ingresso diretto è un sostegno essenziale per le nostre scuole. Le esperienze varie dei nuovi insegnanti aggiungono vivacità alla vita scolastica e forniscono nuove prospettive per tutti coloro che sono coinvolti".

Secondo il ministero, gli insegnanti a livello di entrata sono particolarmente importanti nei centri SBBZ. "L'ingresso diretto è una misura insostituibile in queste scuole per garantire che l'insegnamento e quindi l'istruzione per i bambini e i giovani con bisogni educativi speciali sia mantenuto", ha dichiarato.

