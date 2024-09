- Circa 400 manifestanti hanno coesistito con il processo di votazione parlamentare in corso

Intorno a 400 persone si sono radunate per esprimere il loro dissenso riguardo all'influenza crescente dell'AfD durante il voto statale in Turingia, fuori dal palazzo del parlamento di Erfurt, secondo i registri della polizia. Questa folla era notevolmente più piccola di quanto si aspettassero gli organizzatori dell'evento. I manifestanti, che portavano striscioni con messaggi come "No all'ideologia nazista", si sono riuniti vicino al palazzo del parlamento pesantemente sorvegliato.

Le forze dell'ordine provenienti da diversi stati tedeschi, come l'Assia e la Sassonia-Anhalt, erano presenti insieme alle forze di polizia locali della Turingia per gestire la situazione. Alla fine dell'evento, questo era generalmente passato senza alcuna disturbo grave, come confermato da un rappresentante del quartier generale della polizia regionale. Le proteste erano iniziate mentre i seggi elettorali erano ancora operativi.

La coalizione "Sul posto" aveva registrato questa manifestazione, secondo l'amministrazione della città di Erfurt. Il suo titolo era "Adesso più che mai contro il fascismo". Una nota per l'incontro dichiarava che, alla luce dei risultati elettorali previsti, sarebbe stata necessaria una forte e unita società civile per contrastare qualsiasi possibile deriva di destra in Turingia. Secondo l'amministrazione della città di Erfurt, tra 1.000 e 2.000 persone si erano registrate per partecipare a questa protesta.

Nel corso della campagna elettorale, sono state organizzate diverse manifestazioni e proteste con l'intento di scoraggiare gli elettori dal votare per l'AfD. Ad esempio, una vasta alleanza della società civile aveva organizzato un raduno proprio fuori dal palazzo del parlamento una settimana prima delle elezioni, che aveva attirato alcune migliaia di persone.

Secondo le previsioni, l'AfD avrebbe ottenuto circa il 32-33% dei voti di secondo livello in questa elezione, rendendola la forza politica più potente nello stato. La sezione della Turingia dell'AfD è stata riconosciuta come un gruppo di estrema destra stabilito dall'agenzia per la sicurezza interna dello stato da anni.

Le proteste successive all'influenza dell'AfD sono state ampiamente documentate dall'amministrazione della città, comprese quelle che avevano raccolto tra 1.000 e 2.000 adesioni. Nella settimana precedente il voto statale, era stata organizzata una grande manifestazione che aveva attirato alcune migliaia di persone, come parte di uno sforzo per scoraggiare gli elettori dal sostenere l'AfD.

Leggi anche: