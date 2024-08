- Circa 400.000 persone effettuano ogni giorno il loro viaggio di lavoro a Amburgo.

Amburgo, come principale polo per pendolari in Germania, segue da vicino Monaco di Baviera e Francoforte in questo campo, secondo i dati dell'Istituto Federale per la Ricerca Edilizia, Urbanistica e Sviluppo Territoriale (BBSR) di Bonn per l'anno 2022. Questo istituto ha riferito che un'impressionante cifra di 391.900 persone assicurate socialmente si recavano al lavoro in questa città. Berlino si è classificata al secondo posto con circa 391.200 pendolari.

Nel 2023, dopo il periodo del Corona e l'aumento dell'occupazione, il numero complessivo di pendolari in tutto il paese è aumentato di circa 140.000 persone. È stato Amburgo a registrare l'aumento più significativo dei pendolari, con 13.200 persone in più nella sua popolazione di pendolari. Monaco di Baviera, Berlino e Düsseldorf hanno registrato incrementi leggermente più contenuti nei loro numeri di pendolari, rispettivamente 10.900, 8.800 e 8.300. A livello nazionale, circa 20,5 milioni di persone contribuiscono al pendolarismo quotidiano tra la residenza e il luogo di lavoro. Circa 7,1 milioni di questi individui affrontano viaggi superiori a 30 chilometri, ma non è chiaro se li affrontano quotidianamente o se lavorano principalmente da casa.

Le distanze medie di pendolarismo degli proprietari di case di Amburgo per raggiungere il posto di lavoro sono generalmente più brevi rispetto ai lavoratori che vivono nelle aree circostanti. Nel 2023, i residenti di Amburgo hanno avuto una media di 11,7 chilometri per raggiungere il posto di lavoro. Le distanze di pendolarismo nei distretti vicini come Pinneberg, Segeberg e Stormarn erano notevolmente più lunghe, comprese tra 20 e 22 chilometri. I dipendenti del Ducato di Lauenburg hanno affrontato i pendolarismi più lunghi, con una media di 25,7 chilometri, seguiti da Harburg, con 25,3 chilometri, e Stade, Bassa Sassonia, con una media di 23,3 chilometri.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per l'aumento delle distanze di pendolarismo in Germania, che influisce sull'equilibrio tra lavoro e vita personale e sulla sostenibilità ambientale. Despite Hamburg having the shortest average commuting distance among major cities, its residents in districts like Pinneberg, Segeberg, and Stormarn still face longer journeys, similar to those in other EU countries.

Leggi anche: