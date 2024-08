- Circa 4.300 permessi di soggiorno sono stati rilasciati sulla base del diritto di opportunità.

In Assia, al 31 maggio di quest'anno, circa 4.300 stranieri hanno ricevuto un permesso di soggiorno in base alle disposizioni della Legge sulla Possibilità di Residenza. Di questi, circa 3.360 titoli di soggiorno sono stati rilasciati a stranieri a lungo tollerati, come annunciato dal Ministero degli Interni in risposta a una richiesta parlamentare della frazione dei Verdi nel parlamento statale di Wiesbaden. Inoltre, 130 coniugi o partner, oltre 760 figli minori non sposati e quasi 40 figli non sposati maggiorenni che erano minorenni al momento dell'ingresso, hanno ricevuto questo permesso di soggiorno. Il ministero si è riferito ai dati del Registro Centrale degli Stranieri (al 31.05.2024).

La Legge sulla Possibilità di Residenza è entrata in vigore il 31 dicembre 2022. Si applica alle persone che, entro la scadenza del 31 ottobre 2022, erano state tollerate, autorizzate o avevano un permesso di soggiorno in Germania da almeno cinque anni. Loro, insieme ai loro familiari, possono ricevere un tipo di permesso di soggiorno provvisorio per 18 mesi. Sono esclusi i criminali e le persone che hanno ripetutamente fornito false informazioni sulla loro identità, impedendo così il loro rimpatrio.

Le persone tollerate sono quelle che sono soggette alla deportazione ma non possono essere deportate per determinate ragioni, come non avere documenti di identità o essere malate. La tolleranza è sempre a tempo limitato.

L'annuncio sui permessi di soggiorno è stato fatto dal Ministero degli Interni dopo una richiesta parlamentare della frazione dei Verdi. In base alla Legge sulla Possibilità di Residenza, il Ministero è responsabile del rilascio dei permessi di soggiorno alle persone idonee.

