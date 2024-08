- Circa 4.000 persone hanno assistito all'inaugurazione del Friedrich-Schau di Dresda.

Circa 4.000 persone hanno visitato la mostra "Caspar David Friedrich: Dove tutto è iniziato" a Dresda durante il suo primo weekend. Le Collezioni Statali d'Arte (SKD) hanno espresso la loro eccitazione per i mesi a venire, dicendo "Non vediamo l'ora con il fiato sospeso". Le settimane successive sono già prenotate, secondo le SKD. La mostra offre ampio spazio per apprezzare l'arte grazie al suo sistema di biglietti a orario. Chi ha bisogno di biglietti all'ultimo minuto è invitato a considerare gli orari di apertura del giovedì alla domenica sera.

L'Albertinum e la Cabinet of Prints conclude la serie di eventi che celebrano il 250º anniversario del maestro del Romanticismo tedesco. Più di 200 opere offrono uno scorcio nel talento artistico, nel mondo emotivo e nell'ambiente creativo di Friedrich. Le SKD espongono la loro collezione di dipinti e disegni di Friedrich, nato a Greifswald e trascorso più di 40 anni a Dresda, il fulcro della sua vita.

Friedrich si trasferì a Dresda nel 1798, principalmente per studiare i capolavori dei vecchi maestri nella Galleria dei Quadri. Dopo essersi stabilito in città, iniziò a dipingere nel 1807 e divenne una figura di spicco del Romanticismo tedesco. Friedrich non solo si impegnò nei dibattiti artistici, ma cercò anche ispirazione nei dintorni della città, iniziò una famiglia e costruì una vasta rete di connessioni. Morì a Dresda nel maggio 1840.

