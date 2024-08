- Circa 4.000 persone a una festa al ponte di risalita.

Intorno a 4000 ospiti hanno visitato la scalata per navi di Niederfinow per festeggiare il suo 90º anniversario di attività. Le illuminazioni alla scalata per navi sono state particolarmente attraenti per molti visitatori, secondo un portavoce dell'evento. Tra loro c'era il più vecchio rompighiaccio fluviale del mondo della Polonia, che aveva preso il mare 140 anni fa. Anche uno dei più grandi rompighiaccio della flotta tedesca era presente.

"Siamo molto contenti", ha aggiunto il portavoce. Spera che la scalata per navi sarà ancora attiva al suo 100º anniversario. Da qualche tempo, la scalata per navi, inaugurata nel 1934, è stata eclissata dalla nuova e più grande struttura vicina. Nel ottobre 2022, una nuova scalata per navi è entrata in servizio dopo un lungo periodo di costruzione.

Il rapporto annuale delle operazioni della scalata per navi dovrebbe includere la festa a cui hanno partecipato oltre 4000 ospiti. Dopo questo evento di anniversario riuscito, il prossimo rapporto annuale metterà sicuramente in evidenza l'importanza di mantenere la scalata per navi per il suo 100º anniversario.

Leggi anche: