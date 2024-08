- Circa 35 morti nella catena montuosa bavarese.

Nelle Alpi Bavaresi, almeno 35 persone hanno tristemente perso la vita quest'anno - "e questo prima che la stagione principale dell'escursionismo sia iniziata", ha dichiarato il Ministro dell'Interno e dello Sport della Baviera, Joachim Herrmann (CSU), durante un'esercitazione di soccorso presso il Berggasthof Hocheck vicino a Oberaudorf.

Tassi di mortalità più elevati nelle prime fasi

Lo scorso anno, le Alpi Bavaresi hanno registrato 21 decessi nel medesimo periodo. Il totale dei decessi per il 2023 era di 41. La tendenza allarmante di quest'anno si concentra nell'area della Zugspitze, dove sei persone hanno già perso la vita. Tuttavia, i decessi si sono verificati anche in altre regioni alpine.

Solo lo scorso venerdì mattina, le squadre di soccorso nelle Alpi Chiemgau hanno scoperto un escursionista di 53 anni che aveva tragicamente perso la vita. La polizia ha ipotizzato che la donna fosse caduta di circa 60 metri, causando ferite fatali. Mercoledì, una 23enne ha perso la vita - sei giorni dopo aver subito gravi ferite in una caduta di circa 70 metri in una via di arrampicata sul Tegelberg nell'Allgäu.

Neve persistente fino all'estate

Herrmann ha sottolineato che il cambiamento climatico sta peggiorando i rischi in montagna. "I valanghe aumentate a causa del disgelo del permafrost possono danneggiare o addirittura rendere impraticabili i sentieri", ha detto. "Inoltre, la neve insolita dell'inverno scorso alle quote elevate ha garantito che la neve persistesse fino alla stagione estiva, aumentando così il rischio di incidenti".

Condizioni montane in evoluzione

Gli alpinisti dovrebbero essere consapevoli del fatto che le condizioni in montagna stanno cambiando, ha consigliato Stefan Winter, responsabile dello sviluppo sportivo dell'Associazione Alpinistica Tedesca (DAV). "La sorpresa è particolarmente grande quando, ad esempio, un sentiero non c'è più perché è semplicemente scomparso, poiché le rocce si sono staccate, sono cadute nella valle e hanno modificato la situazione a terra".

Il DAV cerca di sensibilizzare il fatto che gli alpinisti sono sempre più e gravemente colpiti da pericoli noti come cadute di rocce. Per raggiungere questo obiettivo, le associazioni internazionali hanno formulato dieci raccomandazioni per l'alpinismo. Il Ministro dell'Interno Herrmann ha incoraggiato gli alpinisti a pianificare con cura le loro escursioni in montagna, evitare rischi inutili e considerare gli altri.

La forma fisica è un fattore significativo

Tuttavia, la forma fisica è anche un fattore cruciale per la sicurezza in montagna, ha detto Klaus Stöttner, presidente del Kuratorium für alpine Sicherheit. "I problemi cardiaci e circolatori sono le cause più comuni di incidenti nelle Alpi Bavaresi e austriache", ha detto.

La prevenzione e l'intervento precoce, nonché la pianificazione prudente del percorso, sono quindi essenziali, ha detto Peter Paal, direttore medico della Società Austriaca di Medicina Alpina e ad alta quota. Mentre il pericolo principale durante la discesa è inciampare e cadere a causa di un'escursione in montagna troppo prolungata, il rischio durante la salita è l'arresto cardiaco improvviso.

Poi, l'assistenza rapida è essenziale, ha sottolineato Paal. Solo se la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione vengono iniziate entro i primi cinque minuti di un attacco di cuore, le possibilità di sopravvivenza e il ritorno alla vita quotidiana sono buoni, ha detto il medico.

La polizia era coinvolta nelle indagini sull'incidente dell'escursionista di 53 anni, poiché si presumeva che fosse caduta di circa 60 metri. La neve persistente dell'inverno scorso, che si è protratta fino all'estate, ha reso i sentieri di montagna più pericolosi e potrebbe potenzialmente portare a più interventi di soccorso della polizia.

