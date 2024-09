Circa 33.000 lavoratori Boeing affiliati ai sindacati sono pronti per uno sciopero anticipato venerdì prossimo.

L'accordo sospeso, secondo la descrizione dei capi sindacali, sarebbe stato il migliore mai negoziato con Boeing. Questo accordo garantiva un aumento salariale minimo del 25% per tutta la sua durata. Inoltre, rafforzava la sicurezza lavorativa dei membri del sindacato, garantendo che Boeing avrebbe prodotto il suo prossimo aereo commerciale non ancora annunciato in una struttura sindacalizzata. In mancanza di tale clausola contrattuale, c'è la possibilità che Boeing opti per costruire l'aereo in una fabbrica non sindacalizzata.

Tuttavia, un impressionante 95% dell'International Association of Machinists ha rifiutato questo accordo. In un voto successivo, un incredibile 96% ha autorizzato uno sciopero, superando agevolmente la maggioranza dei due terzi necessaria per autorizzare uno stoppaggio del lavoro.

Lo sciopero è previsto per iniziare alle 23:59 PT di giovedì o alle 02:59 ET di venerdì.although there's a chance a fresh agreement could materialize within these remaining hours, it seems rather improbable that the strike can be forestalled, given the widespread ire amongst the grassroots union members towards the company.

Questa situazione è ancora in evoluzione e verrà aggiornata di conseguenza.

