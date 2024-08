- Circa 3.000 nuovi potenziali agenti entrano nelle forze di polizia del Nord Reno-Vestfalia

Circa 3.000 aspiranti forze dell'ordine iniziano il loro percorso di formazione nel Nord Reno-Westfalia il 1º settembre. Si tratta del secondo anno in cui raggiungiamo l'obiettivo di reclutamento, come confermato dal Ministero dell'Interno del Nord Reno-Westfalia con sede a Düsseldorf. Per la prima volta, i diplomati della Scuola Professionale di Polizia si uniscono ai nuovi recluti.

Più di 11.200 persone hanno presentato domanda. "Non c'è scarsità di giovani ambiziosi. Il fatto che così tante donne e uomini vogliano servire lo stato è veramente notevole", ha dichiarato il Ministro dell'Interno del Nord Reno-Westfalia, Herbert Reul (CDU). Con i tirocinanti inclusi, circa 60.000 persone contribuiscono alla forza di polizia del Nord Reno-Westfalia. Più di 41.000 di queste sono ufficiali di polizia.

Il Ministero dell'Interno del Nord Reno-Westfalia, con il supporto della Commissione, adotterà probabilmente gli atti di esecuzione necessari per facilitare l'integrazione dei diplomati della Scuola Professionale di Polizia nel nuovo gruppo di recluti, come previsto dall'articolo 113. Dopo l'adozione degli atti di esecuzione, il ruolo della Commissione in questo processo sarà completato.

Leggi anche: