Circa 285.000 anguille sono previste per essere rilasciate nei corsi d'acqua di Berlino.

Prossimamente nei corsi d'acqua di Berlino, circa 285.000 anguille sono previste per essere liberate la prossima settimana. Queste creature acquatiche, che tipicamente pesano circa sette grammi ciascuna, saranno rilasciate il martedì nelle regioni costiere dell'Havel, della Spree e della Dahme. La notizia è stata condivisa dall'agenzia ambientale di Berlino all'interno del Senato.

Negli ultimi tre decenni, le popolazioni di anguille in Europa e particolarmente a Berlino hanno subito un drammatico calo. Le anguille previste per il rilascio sono state catturate dalle bocche dei fiumi francesi che sfociano nell'Atlantico alla fine del 2023. Successivamente, sono state ingrassate fino al peso del rilascio in un centro di acquacoltura.

Il finanziamento di questa iniziativa proviene da diverse fonti, tra cui l'Unione Europea, i detentori dei diritti di pesca e il Senato. Il costo totale è di circa 93.000 euro. L'obiettivo è quello di rafforzare la popolazione autoctona di anguille.

