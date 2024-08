- Circa 2500 persone hanno partecipato alle celebrazioni del giorno di Cristoforo in Magdeburgo

Intorno a 2500 persone, secondo i registri della polizia, hanno attraversato le strade di Magdeburgo durante il Giorno della Christopher Street (CSD), chiedendo accettazione e una società armoniosa. La parata gay nella capitale della Sassonia-Anhalt di Magdeburgo è stata finora tranquilla, ha confermato un rappresentante della polizia all'Agenzia tedesca di stampa nel pomeriggio. Non sono stati segnalati disturbi. L'evento si sarebbe concluso con una manifestazione finale e una festa in città davanti al municipio.

Il gran finale e la conclusione del CSD

Molti partecipanti si sono rifugiati dalle temperature superiori ai 30 gradi Celsius con ombrelli colorati o bandiere arcobaleno intorno a loro. La musica ad alto volume risuonava dagli altoparlanti sui vari veicoli, c'erano bolle, canti e occasionalmente costumi stravaganti come grandi ali di angelo. Davanti a alcuni negozi nel centro della città, le bandiere arcobaleno o i palloncini colorati sventolavano al vento come simbolo di unità.

La 23ª edizione del CSD Magdeburgo si è svolta con lo slogan "Caro, voglio i miei diritti ora!" (Caro, voglio i miei diritti ora!). Questa vivace protesta serve come gran finale e conclusione delle settimane di azione del CSD, iniziate l'9 agosto.

Si stima che circa 250 persone abbiano partecipato a una controprotesta di destra, partendo dalla Stazione ferroviaria di Neustaedter e dirigendosi verso la Piazza dell'Università prima di fare ritorno. In precedenza, si sono verificate proteste di estrema destra nella città della Sassonia orientale di Bautzen e a Lipsia durante il Giorno della Christopher Street, caratterizzate da aggressioni e violenza contro i partecipanti del CSD. Secondo il rappresentante della polizia, i partecipanti alla contromanifestazione a Magdeburgo erano anche allineati con lo spettro di destra.

Il CSD commemora le rivolte della comunità queer a Christopher Street, New York City, USA, nel 1969 e si batte per la visibilità e i diritti uguali delle persone queer. Altri nomi per le manifestazioni annuali del CSD tenute in vari luoghi sono "Pride Parade" o "Gay Pride".

