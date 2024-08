- Circa 24 milioni di euro delle vincite della lotteria sono destinati a franchi

Circa 24 milioni di EURO sono stati vinti da un giocatore di Franken nel fine settimana. La combinazione vincente era composta dai numeri 4, 12, 24, 26, 29 e 47, insieme alla palla bonus 8. Questa corrispondenza con tutti i sette numeri ha garantito il primo premio, come confermato da Lotto Bayern.

Il vincitore ha tempo fino alla fine del 2027 per riscuotere la somma esatta di 24.095.707,40 EURO.

Come riportato da Lotto Bayern, Franken non è stato l'unico a vincere un milione di EURO nel fine settimana. Invece, un vincitore di Unterfranken ha vinto oltre 2,3 milioni di EURO con sei numeri corretti. I dettagli sull'identità di questo vincitore rimangono nascosti per il momento.

