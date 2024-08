- Circa 23.000 persone partecipanti alle celebrazioni del Christopher Street Day a Brema

Il sabato, l'evento del Christopher Street Day (CSD) ha riempito il centro di Brema con circa 23.000 partecipanti, secondo i resoconti della polizia. La grande marcia di quest'anno ha sostenuto i diritti della comunità lesbica, gay e queer, con il tema "Cosa vogliamo ora? Essere ovvi, vivere ovviamente!".

Ci sono state alcune disturbi nel traffico e alcuni incidenti segnalati dalla polizia, tra cui episodi di molestie e minacce contro i partecipanti del CSD a causa di atteggiamenti omofobi. Anche gli agenti sono stati oggetto di insulti. Sono state identificate le testimoni e sporte denuncia contro i sospetti. Inoltre, una persona sotto l'effetto di sostanze è stata fermata dopo scontri fisici.

Celebrazione dell'apertura

La sera prima dei festeggiamenti, una bandiera arcobaleno alta sei piani è stata illuminata di nuovo sulla Wesertower dal sindaco Andreas Bovenschulte. "Brema è una città aperta per tutti, indipendentemente dall'orientamento sessuale", ha dichiarato il politico SPD. Il messaggio della bandiera del CSD va oltre la comunità queer: "Riflette l'accettazione e la gestione della diversità in tutti gli aspetti della nostra società".

Molti politici locali hanno marciato insieme al corteo, partendo dall'Altenwall e dirigendosi verso la stazione centrale con vari gruppi e camion.

Significato storico del CSD

Il CSD commemora le rivolte che si sono verificate nella Christopher Street di New York nel 1969, simbolo della visibilità e dei diritti uguali della comunità LGBTQ+. Altri nomi per le dimostrazioni annuali del CSD sono "Pride Parade" o "Gay Pride". Il primo CSD in Germania si è tenuto 45 anni fa a Brema.

CSD di Brema

Il CSD di Brema continua a promuovere l'accettazione, la visibilità e i diritti uguali per le persone all'interno della comunità LGBTQ+.

La bandiera arcobaleno, simbolo di apertura e diversità, è stata esibita di nuovo sulla Wesertower di Brema dal sindaco Andreas Bovenschulte, sottolineando che Brema è una città inclusiva per tutti, anche da altri paesi. Despite some challenges during the event, such as homophobic incidents and harassment, the CSD march in Bremen received strong support from local politicians, showcasing the continuing commitment to acceptance and equal rights for the LGBTQ+ community.

