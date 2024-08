- Circa 227 persone senza tetto hanno ricevuto un rifugio.

Dalle Strade alle loro Case: Grazie all'iniziativa "Housing First", le organizzazioni di Berlino hanno fornito un tetto a 227 persone senza fissa dimora fino ad oggi. L'agenzia di stampa tedesca riferisce che sono stati stipulati 204 contratti di affitto, come confermato da un rappresentante dell'amministrazione sociale.

Il progetto Housing First, avviato ad ottobre 2018, ha l'obiettivo di offrire opzioni di alloggio a breve termine alle persone senza fissa dimora senza richiedere il rispetto di prerequisiti specifici come la gestione finanziaria o la riabilitazione dalle dipendenze. Purtroppo, molte persone incontrano difficoltà nel soddisfare questi requisiti. L'alloggio è solo il primo passo; in seguito, queste persone ricevono anche assistenza pedagogica e psicologica.

Successi Impressionanti Despite le Difficoltà del Mercato Immobiliare

Despite le difficoltà del mercato immobiliare, l'acquisizione di appartamenti è stata un successo. Recentemente, una donna che viveva per le strade da anni è riuscita ad ottenere un appartamento a Zehlendorf. Grazie all'iniziativa Housing First, potrà anche riunirsi ai suoi figli, come annunciato sulla pagina Facebook dell'iniziativa. "Berlin-Zehlendorf, edificio nuovo, prima occupazione, tre stanze, tutto a meno di 800 euro. Ovviamente, continuerà a ricevere l'assistenza del nostro team multiprofessionale in tutti gli ambiti necessari e desiderati. Tutti coinvolti sono entusiasti," hanno aggiunto.

Housing First è stato inizialmente avviato per due progetti, da ottobre 2018 a settembre 2021. I principali contribuenti sono stati Neue Chance gGmbH, Berliner Stadtmission (per il progetto Housing First Berlin) e il Servizio Sociale Cattolico per le Donne. Questi progetti iniziali hanno rappresentato la maggior parte dei 174 contratti di affitto, secondo l'amministrazione sociale. Successivamente, quattro organizzazioni hanno avviato progetti lo scorso anno: l'associazione Phinove, il Centro di Consulenza Gay e Lesbica di Berlino, la ZIK gGmbH e My Way Social Services, ciascuno con gruppi di interesse diversi.

Sfide per le Nuove Iniziative

Nei progetti recentemente avviati, l'assegnazione degli appartamenti sta gradualmente aumentando man mano che si stabiliscono partnership stabili con i proprietari degli immobili nelle prime fasi del progetto.

Si stima che circa 3.000 persone senza fissa dimora vivano a Berlino, completamente o parzialmente. Il conteggio iniziale di inizio 2020, che stimava 2.000 persone senza fissa dimora, viene considerato poco affidabile. Gli esperti credono che il numero di persone interessate sia maggiore.

Il successo dell'iniziativa Housing First, dimostrato dal fatto che 227 persone senza fissa dimora hanno ottenuto un alloggio, è stato elogiato despite le difficoltà del mercato immobiliare.

Il successo del progetto Housing First è stato possibile grazie alla collaborazione di organizzazioni principali come Neue Chance gGmbH, Berliner Stadtmission e il Servizio Sociale Cattolico per le Donne, insieme a quattro organizzazioni che hanno

