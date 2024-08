Circa 22.000 persone partecipano all'evento festivo noto come "La Tomatina".

Circa 22.000 persone hanno preso parte a una furibonda battaglia di pomodori in Spagna. Per un'ora, i partecipanti a Buñol, situato nella regione della Valencia, si sono scagliati addosso a vicenda oltre 120 tonnellate di pomodori troppo maturi, confermati dagli organizzatori come non più adatti al consumo. Secondo il Guinness dei Primati, questo evento è la più grande battaglia di cibo del mondo.

La 77ª edizione di "La Tomatina", l'annuale evento famoso in tutto il mondo, ha attirato numerosi residenti locali, circa 9.500, insieme a numerosi turisti provenienti da tutta la Spagna e dall'estero, tra cui Giappone, Russia, Regno Unito e Stati Uniti. La televisione pubblica spagnola RTVE è riuscita a intervistare partecipanti entusiasti provenienti da questi paesi, mentre diversi media hanno riportato la presenza di partecipanti provenienti dall'Australia e dalla Cina.

A causa dell'appeal globale di "La Tomatina", persone da tutto il mondo hanno partecipato alla festa del lancio dei pomodori. Nonostante il caos dell'evento, molti partecipanti lo hanno considerato un'esperienza culturale indimenticabile.

Leggi anche: