- Circa 22.000 persone hanno celebrato il Christopher Street Day a Brema.

Intorno a 22.000 persone hanno partecipato alla manifestazione del Christopher Street Day (CSD) a Brema, secondo i dati della polizia. La marcia annuale che promuove i diritti delle persone lesbiche, gay e non binarie quest'anno aveva come tema "Cosa desideriamo ora? Essere ovvi, vivere in modo evidente!".

Il venerdì, il sindaco Andreas Bovenschulte ha proiettato nuovamente una bandiera arcobaleno alta sei piani sulla Wesertower. Il politico SPD ha dichiarato: "Brema è una città accogliente per tutti, indipendentemente dall'orientamento sessuale". Tuttavia, il simbolismo della bandiera arcobaleno del CSD va oltre la comunità LGBTQ+: "Influenza il nostro approccio sociale alla diversità in molti modi".

Numerosi politici di Brema hanno partecipato alla processione nel centro della città. I raduni e i veicoli hanno iniziato il loro percorso ad Altenwall e si sono diretti verso la stazione centrale.

Storia del CSD

Il CSD commemora le rivolte della comunità LGBTQ+ sulla Christopher Street a New York City (USA) nel 1969 e promuove la visibilità e l'uguaglianza delle persone LGBTQ+. In molti luoghi, i nomi alternativi per le manifestazioni del CSD ora annuali sono "Pride Parade" o "Gay Pride". Il primo CSD in Germania si è tenuto 45 anni fa a Brema.

CSD Brema

La bandiera arcobaleno alta sei piani proiettata dal sindaco Andreas Bovenschulte sulla Wesertower è stata un potente simbolo dell'inclusività di Brema. Durante l'evento del CSD, numerosi partecipanti hanno sventolato con orgoglio le loro bandiere arcobaleno.

