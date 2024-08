- Circa 200 agenti di sicurezza dell'LKA proteggono personaggi politici e rappresentanti diplomatici.

Questi individui si fanno chiamare "bodyguard" o più formalmente "agenti di sicurezza personale" dell'Ufficio di Polizia Criminale dello Stato di Berlino (LKA). Ce ne sono circa 200 in città. Il loro lavoro consiste nel proteggere il Governatore, il Senatore dell'Interno, gli ambasciatori stranieri, i membri della comunità ebraica e altre persone vulnerabili a Berlino o in visita nella città. Dopo un tentato omicidio del Presidente del Tribunale Regionale Günter von Drenkmann nel 1974, la protezione personale è diventata un dipartimento a sé stante a Berlino, iniziando con undici guardie. Recentemente, venerdì, la polizia ha commemorato il 50° anniversario di questo servizio presso il leggendario Municipio di Berlino, insieme a numerosi protetti.

La polizia ha dichiarato: "Siamo qui per proteggere le figure di spicco dalla minacce politiche e sociali, così come le persone vulnerabili, spesso pronte a viaggiare in tutto il mondo e mettere a rischio la loro vita e il loro benessere per gli altri". I loro maggiori ostacoli ora includono il numero crescente di protetti e il trovare nuovi reclute qualificate. Berlino è unica in quanto ha più individui da proteggere rispetto ad qualsiasi altra forza di polizia statale. Inoltre, l'Ufficio Federale di Polizia Criminale (BKA) sotto la Polizia Federale è responsabile della protezione dei politici federali a Berlino.

