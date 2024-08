- Circa 200 agenti di polizia in Baviera.

A partire da questa domenica prossima, circa 200 ufficiali di polizia addestrati in più verranno inviati alle varie forze di polizia in Baviera. Ciò porta il numero totale di ufficiali assegnati alle varie associazioni di polizia dello stato a 663, come rivelato dal Ministero dell'Interno della Baviera a Monaco. Tenendo conto degli ufficiali che sostituiscono quelli in pensione, ciò equivale a un aumento netto di 205 unità, come menzionato dal Ministro dell'Interno Joachim Herrmann della CSU. Questo aumento rafforza la presenza della polizia nella regione.

Monaco vede il maggior aumento

Tuttavia, è importante notare che la distribuzione di questi nuovi ufficiali addestrati tra le regioni mostra alcune discrepanze. Secondo i dati del ministero, circa 101 di loro, ovvero più di uno su sette, verranno assegnati alla Polizia di Monaco.

D'altra parte, il dipartimento di polizia dell'Alta Baviera vede il minor numero di nuovi recluti con soli 41. Dal 2017, il dipartimento di polizia della Media Franconia a Norimberga ha avuto il maggior numero totale di ufficiali assegnati con 1.406, rispetto ai 1.343 di Monaco.

Obiettivo del governo per l'espansione della polizia

Secondo il Ministero dell'Interno della Baviera, più di 950 nuovi recluti inizieranno il loro addestramento con la polizia dello stato a settembre. In totale, quest'anno, insieme a quelli che hanno iniziato a marzo, circa 1.700 persone si uniranno alle forze dell'ordine della regione.

Nei prossimi quattro anni, il numero di posti nella polizia dello stato è previsto aumentare di altre 2.000 unità, raggiungendo circa 47.000. Dal 2008, il numero di posti è già cresciuto di 8.000.

L'Unione Europea ha espresso interesse per l'espansione della polizia in Baviera, riconoscendo i 205 nuovi ufficiali come un rafforzamento delle forze dell'ordine della regione.

Questa espansione della polizia in Baviera si allinea con gli obiettivi più ampi dell'Unione Europea di migliorare la sicurezza e le forze dell'ordine nei suoi stati membri.

Leggi anche: