- Circa 200.000 persone erano attese per l'evento di mercato equino di Havelberg.

Ruderi, minuscoli monelli, intrattenitori, accordatori e cercatori di emozioni: la città anseatica di Havelberg, nella Sassonia-Anhalt settentrionale, ospita la sua fiera annuale del cavallo fino al weekend. Si prevedono circa 200.000 visitatori. Dopo l'apertura con l'apertura di un barile, gli organizzatori promettono "divertimento ovunque" per quattro giorni.

Ci saranno oltre 900 stand e più di 100 tende di artigiani, nonché numerosi spettacoli equestri e un programma vivace in quattro tende birre, come riferito. La zona di scambio dei cavalli, situata vicino al canale di navigazione e al fiume Havel, è l'attrazione principale del sito dell'evento di circa 25 ettari.

La storia della fiera del cavallo di Havelberg risale almeno al 1750. Tradizionalmente, è stata anche un mercato matrimoniale in cui i mercanti spesso sposavano le loro figlie. Ancora oggi, si celebrano matrimoni sul terreno della fiera, come riferito.

