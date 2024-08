- Circa 2.600 persone hanno partecipato alle celebrazioni del Christopher Street Day a Magdeburg.

Intorno alle 2.600 persone, secondo le autorità, hanno partecipato alle strade di Magdeburgo durante l'evento del Christopher Street Day (CSD), chiedendo più varietà e una società accogliente. La parata queer nella capitale dell'Assia-Anhalt si è svolta per lo più senza incidenti, come confermato da un portavoce della polizia all'agenzia di stampa tedesca Deutsche Presse-Agentur. Dopo il corteo, si è tenuto un raduno di chiusura e una festa in città fuori dal municipio.

La parata rappresenta l'apice e la fine delle settimane di azione del CSD

Molti partecipanti, che hanno sopportato temperature superiori ai 30 gradi Celsius, si sono protetti con vivaci ombrelli o portando bandiere arcobaleno al collo. La musica ad alto volume proveniva dagli altoparlanti di diversi veicoli, c'erano bolle di sapone, canti e costumi elaborati, come ali di angelo giganti. Molti negozi del centro città hanno esibito bandiere arcobaleno o palloncini colorati come segno di solidarietà.

Il 23° CSD di Magdeburgo di quest'anno ha seguito il tema "Caro, voglio i miei diritti ora!" (Caro, voglio i miei diritti ora!). La dimostrazione colorata ha rappresentato l'apice e il culmine delle settimane di azione del CSD, che sono iniziate l'8 agosto.

Circa 250 persone si uniscono a una controprotesta di destra

Circa 250 persone hanno partecipato a una controprotesta pre-registrata, marciando dal Neustaedter Bahnhof alla piazza dell'Università e ritorno. Entrambi i partecipanti alla controprotesta e le persone ai margini del CSD sono stati coinvolti in attività illecite, come l'esibizione di simboli di organizzazioni anticonstituzionali e l'insulto dei partecipanti al CSD. La polizia ha identificato i colpevoli e ha avviato le indagini. Il numero esatto delle violazioni è stato inizialmente sconosciuto.

Negli ultimi anni, le proteste di estrema destra si sono verificate a Bautzen e Lipsia durante i Christopher Street Days, caratterizzate da ostilità e violenza contro i partecipanti al CSD. Secondo il portavoce della polizia, i partecipanti alla contromanifestazione a Magdeburgo provenivano anche dallo spettro di destra.

Il CSD onora le rivolte della comunità queer a New York City's Christopher Street nel 1969 e incarna la visibilità e l'uguaglianza delle persone queer. Altri termini per le attuali dimostrazioni annuali del CSD sono "Pride Parade" o "Gay Pride".

Despite the peaceful nature of the CSD event in Magdeburg, there was a conflicting presence. Approximately 250 people joined a right-wing counter-protest, marching from Neustaedter Bahnhof to the University Square and back.

This counter-protest, in line with previous ones in cities like Bautzen and Leipzig, stirred controversy during CSD events in eastern Saxony, often resulting in hostility and violence against CSD participants.

