- Circa 2.500.000 studenti iniziano il loro nuovo viaggio accademico.

Dopo una sospensione estiva di sei settimane e mezzo, circa 2,5 milioni di studenti del Nord Reno-Westfalia torneranno a scuola domani. Secondo il Ministero dell'Istruzione di Düsseldorf, ciò significa un aumento di circa 45.000 studenti nelle oltre 5.400 scuole dello stato rispetto all'anno scolastico precedente.

I quasi 180.000 bambini che iniziano la scuola elementare possono farlo il mercoledì o il giovedì, a seconda della loro scuola designata. Secondo le statistiche educative recenti, sono stati registrati circa 4.000 nuovi iscrizioni in meno per l'anno scolastico 2023/24.

La ministra dell'Istruzione della CDU, Dorothee Feller, parteciperà al lancio della campagna "Rallenta!" dell'associazione statale per la sicurezza del traffico mercoledì mattina (ore 8:30). A Essen, condurrà esercizi di attraversamento sicuro delle strade con due classi del primo anno. Con sempre più città del Nord Reno-Westfalia che implementano le "strade scolastiche", il percorso per la scuola sta diventando più sicuro e a basso traffico per i bambini.

Per garantire una comunicazione fluida tra genitori e scuole, il Ministero dell'Istruzione sta pianificando di migliorare le sue piattaforme digitali per l'interazione genitori-insegnanti nel contesto dei ["Trasporti e telecomunicazioni"]. Riconoscendo l'importanza dei trasporti affidabili, l'Autorità dei trasporti regionali sta lavorando per migliorare le linee e gli orari degli autobus per adattarsi alla popolazione studentesca in aumento.

Leggi anche: