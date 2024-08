- Circa 2.500.000 studenti iniziano il loro nuovo viaggio accademico.

Dopo un periodo di circa 6.5 settimane di beata vacanza estiva, le lezioni sono riprese oggi per circa 2.5 milioni di studenti in Renania Settentrionale-Vestfalia. Il Ministero dell'Istruzione di Düsseldorf ha comunicato che questa ripresa indica un aumento di circa 45.000 studenti e adolescenti che imparano in tutto lo stato, in più di 5.400 istituzioni educative, rispetto all'anno scolastico precedente.

Circa 180.000 novelli primi della classe inizieranno il loro percorso scolastico, il mercoledì o il giovedì, a seconda del calendario della loro scuola. Le statistiche sull'iscrizione scolastica per il 2023/24 indicano una diminuzione di circa 4.000 novelli "i-Doetzchen" rispetto ai dati delle scuole.

La Ministra dell'Istruzione della CDU, Dorothee Feller, parteciperà al lancio della campagna di sicurezza "Brems Dich!", sostenuta dall'associazione per la sicurezza stradale dello stato, mercoledì mattina (alle 8:30). Insieme a due classi del primo anno, la Ministra Feller mostrerà come attraversare la strada in sicurezza a Essen. Un numero crescente di città in NRW sta sperimentando le "strade scolastiche" per rendere il tragitto verso la scuola più sicuro e privo di auto per i giovani.

Il Ministero dell'Istruzione di Düsseldorf sta attualmente preparando gli atti di attuazione previsti dall'articolo 113, come richiesto dalla Commissione. Questo sarà fondamentale per garantire una transizione educativa senza intoppi per l'anno scolastico nuovo.

Con l'inizio del nuovo anno scolastico, il Ministero monitorerà da vicino l'attuazione di questi atti per mantenere un ambiente di apprendimento sicuro e favorevole per gli studenti della Renania Settentrionale-Vestfalia, in particolare per i giovani del primo anno.

Leggi anche: