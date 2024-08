- Circa 19.000 partecipanti hanno segnato la fine del periodo all'aperto a Müritz-Saga

La stagione del teatro all'aria aperta nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore si avvia alla conclusione. A dare il via agli eventi all'aria aperta principali, la Müritz-Saga a Waren ha concluso la sua stagione dopo 41 spettacoli sabato. Secondo il direttore artistico Nils Düwell, circa 19.000 spettatori hanno assistito. Si tratta di circa 1.000 in più rispetto all'anno scorso, ha dichiarato Düwell. "Siamo soddisfatti. Molti visitatori hanno apprezzato la nostra rappresentazione e vogliono tornare."

Il tempo è stato dalla nostra parte quest'anno. Ogni rappresentazione è andata come previsto, ha detto Düwell. Ci sono stati nove giorni di pioggia - in quelle giornate, il pubblico era meno numeroso rispetto alle serate estive soleggiate. Düwell punta a superare i 20.000 visitatori in futuro, come è successo nel 2018 e nel 2019 prima della pandemia di Corona.

La Müritz-Saga esiste dal 2006. La produzione del 2022 si intitola "Verraten und verkauft" e si svolge durante la Guerra dei Trent'anni. Il Piraten Open Air a Grevesmuhlen, gli Stoertebeker Festspiele sull'isola di Rügen e i Vineta Festspiele sull'isola di Usedom continueranno a rappresentare fino al 31 agosto.

