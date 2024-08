- Circa 169.000 ricorsi contro le sentenze in materia di imposta immobiliare

In regione Sassonia-Anhalt, circa 102.600 dichiarazioni di imposta sui beni immobili sono ancora in sospeso, pari al 10,2% del totale. Lo ha reso noto il Ministero delle Finanze in risposta a richieste di informazioni. Al momento, sono state registrate circa 907.400 dichiarazioni.

Sono state presentate circa 169.000 obiezioni contro le recenti valutazioni delle imposte sui beni immobili, di cui circa 18.700 risolte finora. I proprietari di beni e terreni erano tenuti a presentare le loro dichiarazioni di imposta sui beni immobili entro il 31 gennaio 2023.

A partire dal 1° gennaio 2025, le nuove imposte sui beni immobili dovranno essere pagate a livello nazionale. Come parte di questa riforma, circa 36 milioni di proprietà in tutto il paese dovranno essere rivalutate utilizzando i dati dei proprietari. Per i comuni, le imposte sui beni immobili rappresentano una fonte di reddito significativa. L'importo esatto che ogni proprietario dovrà pagare in futuro dipenderà dalle tasse stabilite dai comuni.

Il Ministero delle Finanze ha anche menzionato che in Sassonia-Anhalt ci sono dispute legali in corso riguardo alle nuove imposte sui beni immobili. Si prevede che i proprietari di beni immobili contesteranno le valutazioni attraverso procedimenti extragiudiziali e giudiziari. Non è chiaro se i problemi costituzionali sollevati saranno riconosciuti dalla magistratura e se saranno necessarie eventuali modifiche.

Il Ministero delle Finanze ha rivelato che circa 102.600 dichiarazioni di imposta sui beni immobili della Sassonia-Anhalt sono ancora in sospeso, sotto la giurisdizione dei comuni. A causa della riforma introdotta dal 1° gennaio 2025, i comuni giocheranno un ruolo cruciale nella determinazione delle nuove imposte sui beni immobili, in quanto rappresentano una fonte di reddito significativa.

