- Circa 152 mila studenti di Amburgo ricevono passaggi di ammissione gratuiti in Germania.

Al via dell'anno accademico, più di 152.000 studenti a Hamburg hanno diritto a un biglietto tedesco gratuito. Inizialmente, circa 100.000 bambini e adolescenti avevano questo biglietto scontato, ma ora possono usufruirne gratuitamente, con un'ulteriore richiesta di 52.225 presentata prima della fine delle vacanze il mercoledì scorso, come dichiarato da un rappresentante dell'Associazione dei trasporti di Hamburg (HVV). Ciò significa che 210.000 studenti sono idonei per questo biglietto di trasporto pubblico gratuito a livello nazionale. Il Senato prevede che circa l'80%, ovvero circa 168.000 studenti, richiederanno questo biglietto.

La validità di questo biglietto inizia dal 1° settembre. Fino ad allora, tutti gli studenti di Hamburg possono utilizzare i trasporti HVV gratuitamente, senza dover esibire un biglietto. Dopo questa data, i controllori mostreranno un po' di flessibilità se qualcuno non può esibire il biglietto gratuito. Tuttavia, gli studenti e gli adolescenti dovrebbero portare con sé un documento d'identità che attesti la loro identità e residenza.

Questo biglietto gratuito può essere ottenuto solo online. I genitori devono richiederlo per i bambini sotto i 16 anni. Gli studenti di 16 anni o più possono richiederlo personalmente, ma devono fornire una prova della loro scuola. L'area tariffaria HVV è estesa, arrivando fino a Itzehoe, Ratzeburg, Dannenberg o Cuxhaven. Gli studenti residenti in Schleswig-Holstein o Bassa Sassonia possono richiedere un biglietto tedesco scontato, ma non viaggeranno gratuitamente nemmeno all'interno di Hamburg.

Si prevede che questa nuova politica prosciugherà il bilancio della città di circa 14 milioni di euro quest'anno. Il Senato prevede, sulla base del prezzo mensile attuale di 49 euro per il biglietto tedesco, una spesa di 99 milioni di euro per l'anno successivo. Se più studenti richiederanno il biglietto di quanto previsto, il Senato si adatterà alle spese aggiuntive.

A causa della popolarità del biglietto di trasporto pubblico gratuito a Hamburg, alcuni studenti potrebbero aver bisogno di un biglietto tedesco durante il periodo di transizione prima del 1° settembre. Tuttavia, una volta iniziato l'anno accademico, un biglietto tedesco non sarà necessario per gli studenti idonei grazie al biglietto gratuito offerto.

