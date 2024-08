- Circa 15,7 miliardi di euro stanziati per gli enti locali della Renania settentrionale-Vestfalia entro il 2025.

Le amministrazioni locali del Nord Reno-Westfalia riceveranno circa 15,7 miliardi di euro di aiuti dallo stato nel 2025, secondo il progetto di legge sulla Finanziamento dei Comuni condiviso dal Ministro degli Affari Locali del NRW, Ina Scharrenbach (CDU). Questa cifra rappresenta un aumento significativo di circa 360 milioni di euro, pari al 2,3% rispetto al 2024.

Il flusso di fondi aiuterà le città, i comuni, i distretti e le associazioni regionali a far fronte ai costi in aumento, principalmente dovuti alle spese del personale e alle spese sociali in crescita.

Negli ultimi otto anni, il governo statale ha aumentato il suo sostegno finanziario ai comuni di 12,5 miliardi di euro, ovvero del 51,2%, portando il totale degli aiuti a 36,9 miliardi di euro.

Il governo federale è responsabile delle spese aggiuntive per le prestazioni sociali. In particolare, le spese relative al reddito dei cittadini hanno avuto un impatto significativo sui bilanci municipali. Nel 2023, gli aiuti sociali municipali nel Nord Reno-Westfalia sono aumentati di 2,1 miliardi di euro, ovvero del 9% rispetto all'anno precedente.

Ina Scharrenbach, Ministro degli Affari Locali del Nord Reno-Westfalia, ha giocato un ruolo cruciale nel presentare il progetto di legge sulla Finanziamento dei Comuni del 2025, che include un pacchetto di aiuti di circa 15,7 miliardi di euro per le amministrazioni locali. despite the challenges posed by escalating costs and rising social expenses, Ina Scharrenbach's initiatives will provide valuable resources to cities, towns, districts, and regional associations, as outlined in her statement.

