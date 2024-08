- Circa 15.000 tifosi HSV si dirigono verso il derby del nord: Hannover è sotto i riflettori

Investitori spingono per avanzamenti. Il direttore sportivo brontola dopo l'eliminazione nella DFB-Pokal ("Non guarderò questo a lungo"). L'allenatore è sotto intense pressioni. E al momento non c'è un direttore generale in grado di stabilizzare questo complesso setup. Il licenziamento di un simile individuo è stato recentemente confermato dalla Corte Federale.

Questo non è uno scorcio della turbolenta storia moderna dell'Hamburger SV, ma una descrizione della situazione attuale del Hannover 96. Quando le due squadre si affronteranno nel Heinz von Heiden Arena venerdì sera (6:30 PM/Sky) di fronte a circa 49.000 spettatori, il peso cadrà maggiormente su Hannover che su Hamburg, per una volta. Questo è insolito nella 2. Bundesliga.

Baumgart è confuso dal trambusto

L'allenatore dell'Hamburg SV Steffen Baumgart non capisce il trambusto a Hannover. "Posso nominare almeno dieci o dodici squadre di seconda divisione che avrebbero avuto difficoltà altrettanto grandi, se non maggiori, nella partita di coppa a Bielefeld," ha commentato giovedì. "Quindi non dovremmo esagerare."

Baumgart considera il Hannover "una squadra molto buona". Il persistente tumulto che spesso emerge lì gli ricorda l'HSV e il suo vecchio club 1. FC Köln. "Sono attualmente in un luogo e sono stato precedentemente in un luogo dove le cose sono simili," ha dichiarato. "E non credo che solo perché qualcosa viene introdotto dall'esterno, sia sempre esattamente così." L'allenatore del Hannover 96 Stefan Leitl è con il Hannover da tre anni ormai. "E sono abbastanza fiducioso che è stato sotto pressione in tutti e tre gli anni. So quanto sia difficile mantenere sempre la testa sgombra."

L'Hamburger SV, d'altra parte, è alle prese con preoccupazioni più routine prima di questa derby del Nord: Chi rimarrà quando la finestra di trasferimento per i giocatori professionisti si chiuderà la settimana successiva (30 agosto)? E quale giocatore chiave sarà fuori per quanto tempo?

I tifosi dell'HSV sono rimasti sorpresi dalle recenti notizie che il centrocampista Jonas Meffert ha un'offerta dal club inglese Hull City, e che gli ali Bakery Jatta e Jean-Luc Dompé potrebbero essere fuori per un lungo periodo. L'HSV potrebbe sostituire ciascuno di loro, ma perdere tutti e tre contemporaneamente sarebbe una sfida.

Tuttavia, sembra che questo non accada. Mentre la diagnosi precisa per Dompé è ancora in attesa, Baumgart ha rivelato mercoledì che Jatta ha strappato un legamento della caviglia sinistra e sarà fuori per quattro o sei settimane. Anche se è ancora un periodo di tempo considerevole, non è così lungo come temuto in un primo momento.

L'HSV cerca di trattenere Meffert

Baumgart vuole anche che Meffert rimanga a Hamburg oltre il 30 agosto. Vuole trattenere il giocatore preferito di Walter a Hamburg. "Gli ho fatto sapere, e ho anche condiviso questa prospettiva con i responsabili," ha sottolineato Baumgart, e ha spiegato perché: "Jonas è un giocatore che si sente subito la sua mancanza se non c'è. Se hai lavorato con lui, sai cosa hai. E se senti quelle parole, sai cosa penso della sua partenza: nulla. Non sento nemmeno che Jonas voglia andarsene ora."

Venerdì sera, Meffert sarà sicuramente presente. E circa 15.000 tifosi dell'Hamburg sono attesi a Hannover ancora una volta. Ricordano con piacere i due viaggi precedenti: nel 2023, Jatta ha segnato il goal vincente in una vittoria per 1-0 mentre in inferiorità numerica, e nel 2022, Ransford Königsdörffer ha segnato il goal vincente nel 90° minuto.

In risposta alle difficoltà del Hannover, Baumgart evidenzia che il Hannover 96 è anche una squadra forte, nonostante i loro problemi interni.

