- Circa 15.000 tifosi festeggiano al Pangea Festival a Bodden

Circa 15.000 appassionati di musica, sport e giochi creativi si stanno divertendo all'ex aeroporto di Pütlitz sul Bodden (distretto di Vorpommern-Rügen) al Pangea Festival. Con circa 15.000 visitatori, stiamo raggiungendo i numeri dello scorso anno, ha detto Alexander Seifert degli organizzatori. Il tasso di occupazione è del 90%.

Più di 100 DJ si esibiranno fino a domenica. Inoltre, ci saranno numerosi laboratori creativi e eventi sportivi, dal SUP yoga alle gare di slackline.

Per la prima volta al Pangea, e simile al Fusion Festival a Lärz sul lago a giugno, ci sarà un servizio mobile di controllo delle droghe. Gli utenti possono far testare le loro droghe illegali portate per gli ingredienti attivi e possibili contaminanti, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza durante il consumo di sostanze psicoattive.

Il Ministro della Salute Loda il Controllo delle Droghe

La Ministro della Salute Stefanie Drese (SPD) ha visitato il servizio di controllo delle droghe nel giorno di apertura, offerto da esperti dell'Università di Medicina di Rostock. "Che ci piaccia o no, le droghe psicoattive svolgono un ruolo significativo nei festival. Spesso le sostanze vengono consumate senza alcuna conoscenza dei loro ingredienti attivi, portando a numerosi interventi medici di emergenza", ha spiegato. "Il servizio mobile di controllo delle droghe mira a ridurre i danni causati dal consumo di droghe ai festival".

Il Ministro vede anche un vantaggio nei immediati avvertimenti sui livelli di ingredienti attivi elevati. "Questo viene fatto sui festival attraverso annunci appropriati da parte degli organizzatori. Inoltre, i risultati e le foto delle pillole sono pubblicamente esposti".

