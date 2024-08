- Circa 14.500 giovani sono iscritti al sistema educativo di MV.

Per 164.200 studenti delle istituzioni educative generali del settore pubblico e privato in MV, il viaggio scolastico riprende lunedì, dopo una sospensione estiva di sei settimane. La Ministra dell'Istruzione Simone Oldenburg (Partito della Sinistra) ha espresso i suoi auguri per l'inizio, dicendo: "Auguro a tutti gli studenti, ai docenti e al personale di queste scuole un felice inizio dell'anno scolastico". Secondo i dati forniti, si prevede che circa 14.500 alunni si iscriveranno all'anno scolastico 2024/25.

Oldenburg ha evidenziato alcune modifiche. Una "zona di lettura" sarà integrata in tutte le classi della scuola elementare, offrendo ai bambini 20 minuti al giorno per migliorare le loro abilità di lettura. Questo tempo dedicato alla lettura sarà un elemento costante del curriculum, con l'obiettivo di garantire che tutti i bambini possano leggere testi adatti alla loro età e comprenderli senza difficoltà.

Inoltre, a partire da quest'anno scolastico, gli studenti delle classi terza e quarta della scuola elementare avranno un'ora in più di tedesco e un'ora in più di matematica. A partire dall'anno scolastico 2025/2026, le materie principali tedesco, matematica e inglese riceveranno un'attenzione maggiore nelle classi 7-10 delle scuole regionali, delle scuole comprensive e delle scuole superiori. Tuttavia, le scuole possono adottare i nuovi orari già quest'anno.

