- Circa 137 mila alunni di Amburgo hanno già ricevuto passaggi di transito gratuiti.

Solo pochi giorni prima della fine delle vacanze, circa 37.000 studenti di Amburgo hanno già ottenuto un pass gratuito per la Germania. Un rappresentante dell'Associazione dei trasporti pubblici di Amburgo (HVV) ha rivelato questa informazione una settimana dopo l'inizio della distribuzione dei biglietti. In precedenza, oltre 100.000 giovani avevano ottenuto un biglietto scolastico scontato, che passerà automaticamente al viaggio gratuito a partire dal 1° settembre.

Questo nuovo biglietto consente agli studenti di Amburgo di viaggiare gratuitamente in tutta la Germania. Nell'HVV, possono già godere di questo vantaggio a partire dal prossimo mercoledì. L'associazione dei trasporti ha designato gli ultimi quattro giorni di agosto come "periodo di buona volontà". A partire dal 1° settembre, solo coloro che hanno ottenuto il biglietto gratuito distribuito dall'HVV potranno viaggiare gratuitamente. L'HVV chiarisce la necessità di ordinare: "Solo coloro che intendono utilizzarlo devono ottenere un biglietto gratuito distribuito HVV Germania per gli studenti".

210.000 destinatari idonei

Il senatore del traffico di Amburgo Anjes Tjarks (Verdi) ha annunciato: "Sono entusiasta di poter offrire a oltre 210.000 studenti di Amburgo un programma di mobilità più ampio e allettante a partire dal 1° settembre". Il Senato prevede che circa 168.000 studenti - circa l'80% di quelli idonei - approfitteranno di questa offerta, come dichiarato in una comunicazione pubblica.

Si prevede che questa nuova politica graverà per circa 14 milioni di euro sul bilancio quest'anno. Per il 2023, il Senato stima, in base al prezzo mensile attuale di 49 euro per il pass Germania, saranno necessari circa 99 milioni di euro. Se più studenti richiederanno il biglietto di quanto previsto, il Senato coprirà le spese in quanto rimborserà l'HVV per ogni biglietto ordinato.

Il biglietto gratuito può essere ottenuto solo online. I genitori devono ordinarlo per i bambini sotto i 15 anni. Gli studenti di 16 anni e oltre possono ordinarlo indipendentemente, ma devono fornire una prova della scuola.

Dopo aver ottenuto il loro pass gratuito per la Germania, gli studenti di Amburgo possono guardare avanti alle vacanze senza costi aggiuntivi. Con la nuova politica in vigore, si prevede che più studenti approfitteranno di queste vacanze, contribuendo a un notevole onere finanziario per il Senato.

