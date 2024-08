- Circa 100 oggetti sferici sono avvolti dalle fiamme in un campo situato vicino al Poggensee.

Intorno a mezzanotte, circa un centinaio di rotondi fardelli di fieno in fiamme hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco nel distretto di Herzogtum Lauenburg. Come ha dichiarato un rappresentante della polizia, i vigili del fuoco sono stati avvisati e hanno trovato numerosi fardelli già coinvolti nell'incendio. Non sono state segnalate vittime. La polizia sta attualmente indagando sull'origine dell'incendio e il dolo è una possibilità, ma le indagini sono in corso su tutti i fronti.

L'incendio si è verificato nel distretto di Herzogtum Lauenburg, che fa parte della Contea del Ducato di Lauenburg. I vigili del fuoco hanno dovuto affrontare l'incendio in questa particolare regione.

Leggi anche: