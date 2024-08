- Circa 100 aziende agricole nel sud-ovest sono attualmente colpite dalla febbre catarrale degli ovini.

Diffusione del Virus della Lingu Blu

Almeno 94 aziende agricole e operazioni sono state colpite dal virus della lingua blu nel Baden-Württemberg fino ad ora. In tutto il paese, l'Istituto Friedrich-Loeffler (FLI) ha segnalato oltre 4.800 casi entro il 23 agosto. In precedenza, a giugno, l'Istituto federale di ricerca per la salute degli animali aveva documentato solo 13 casi a livello nazionale. Il numero esatto di animali infetti nelle aziende colpite non è noto, secondo un rappresentante.

Il virus della lingua blu è stato identificato nelle pecore nella regione di Rems-Murr l'8 agosto e si è poi diffuso in altre regioni del sud-ovest. Ad esempio, la regione di Rhein-Neckar ha recentemente implementato la quarantena e le procedure veterinarie a causa di casi confermati della malattia degli animali. "Le aziende che allevano animali vulnerabili dovrebbero considerare la vaccinazione contro la lingua blu", è stato consigliato.

Il virus della lingua blu viene trasmesso attraverso specifici tipi di zanzare. Le pecore, il bestiame, i camelidi sudamericani, le capre e i ruminanti selvatici sono particolarmente suscettibili. Per fortuna, il virus non può essere trasmesso agli esseri umani. La carne e i prodotti lattiero-caseari degli animali suscettibili alla lingua blu possono essere consumati senza preoccupazioni.

L'epidemia è attribuita al sierotipo BTV-3 del patogeno, secondo il FLI. Sono attesi ulteriori casi e aziende colpite nei prossimi mesi. Inoltre, "BTV-3 ci terrà impegnati anche nell'anno prossimo".

Data la diffusione del Virus della Lingu Blu e il suo impatto sulle aziende agricole, il ruolo dell'allevamento degli animali diventa cruciale. Gli agricoltori devono implementare misure di biosicurezza rigorose per proteggere i loro animali vulnerabili da questo virus. Gli agricoltori impegnati nell'allevamento degli animali dovrebbero considerare i programmi di vaccinazione per prevenire la diffusione del Virus della Lingu Blu su consiglio veterinario.

