- Circa 100.000 persone hanno assistito al Festival svedese a Wismar

Intorno a 100.000 persone si sono radunate per il 23° Festival della Svezia a Wismar durante il weekend. La partecipazione è stata pressoché la stessa dell'anno precedente, secondo la città. "Le persone si sono riunite e hanno festeggiato pacificamente insieme, creando un'atmosfera fantastica e accogliente per i nostri ospiti", ha dichiarato il sindaco Thomas Beyer in una dichiarazione.

La città storica di Wismar onora i suoi precedenti legami svedesi con una miscela di eventi storici, musica e vivaci mercati. Il venerdì, i membri del club militare storico hanno ricreato scene di battaglia di fronte al municipio. In generale, questo festival pacifico mira a rafforzare i rapporti amichevoli attuali attraverso il Mar Baltico, attirando migliaia di visitatori ogni anno ad agosto nel sito patrimonio dell'UNESCO.

I diversi palchi hanno presentato attività culturali e spettacoli dal vivo, alcuni con artisti svedesi. Il mercato è stato trasformato in un campo di guerra storica. Il momento più emozionante potrebbe essere stata la sfilata del giorno finale, con i partecipanti vestiti con uniformi militari svedesi tradizionali.

Dopo la Guerra dei Trent'Anni nel 1648, la città hanseatica di Wismar, insieme all'isola di Poel e a diversi distretti adiacenti, passò sotto il controllo svedese. Nel 1803, la città e i suoi territori furono ceduti al Ducato di Mecklenburg e infine trasferiti nel 1903.

Il pubblico ha apprezzato le diverse esibizioni dal vivo sui vari palchi, che hanno presentato sia artisti locali che svedesi.

