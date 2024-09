- Circa 10.000 impiegati alberghieri negli Stati Uniti organizzano uno sciopero, chiedendo maggiori salari.

Intorno a 10.000 lavoratori del settore alberghiero degli Stati Uniti hanno organizzato uno sciopero durante il periodo delle festività, chiedendo migliori stipendi e condizioni di lavoro. Secondo il sindacato Unite Here, lo sciopero ha interessato 24 hotel in otto città, tra cui Boston, Seattle e San Francisco. Sono state coinvolte catene come Hilton, Marriott e Hyatt.

Il sindacato ha riferito che molti dipendenti sono costretti a fare due lavori per arrivare a fine mese, poiché uno stipendio non basta a coprire le spese di vita. I negoziati con i datori di lavoro durati mesi non hanno portato a nulla, secondo le critiche di Unite Here.

Lo sciopero è previsto per terminare martedì.

Mary Taboniar, una cameriera di un hotel Hilton a Oahu, Hawaii, ha condiviso le sue difficoltà nel vivere di stipendio in stipendio, spesso incerta sulla possibilità di pagare l'affitto, le spese di vita e le cure mediche per la sua famiglia. Come madre single, dipende da un secondo lavoro, come riportato in un comunicato di Unite Here.

Michael D'Angelo, un alto dirigente di Hyatt, ha detto al New York Times che la società rimpiange la decisione dei dipendenti di scioperare, ma è pronta per i colloqui. La società ha piani di riserva per ridurre l'impatto dello sciopero. Lo sciopero è previsto per continuare in molte città fino a martedì.

Le difficoltà del mercato del lavoro affrontate dai lavoratori alberghieri, come dimostrato dalla necessità di fare più di un lavoro per arrivare a fine mese, è stato un problema di contention. Nonostante i lunghi negoziati, le richieste del sindacato di miglioramenti salariali e delle condizioni di lavoro non sono state soddisfatte dai datori di lavoro alberghieri.

