- Circa 1.400 casi di Mpox sono stati segnalati in Africa in una settimana.

L'organizzazione sanitaria africana, CDC Africa, ha segnalato circa 1.400 nuovi casi di Mpox in una settimana. Al momento, sono stati registrati circa 19.000 casi dall'inizio dell'anno, ha dichiarato il direttore della CDC Jean Kaseya durante una conferenza stampa. Più di 500 persone sono morte a causa della malattia dall'inizio dell'anno. Gli sciami di malattie si verificano principalmente in Africa centrale, con la Repubblica Democratica del Congo che ha segnalato quasi 17.800 casi dall'inizio dell'anno.

Secondo Kaseya, la Mpox sta diventando un problema maggiore nella regione orientale del Congo, in particolare nel Sud Kivu. Un conflitto prolungato in questa zona ricca di risorse ha portato centinaia di migliaia di persone a vivere in spazi ristretti come sfollati. Ciò rende facile la diffusione delle malattie e anche le pratiche igieniche basilari come il distanziamento sociale, il lavaggio delle mani e l'uso della mascherina sono spesso impraticabili da attuare.

Il Burundi ha segnalato un aumento dei casi di Mpox in una settimana, passando da 265 a 572, secondo i dati della CDC.

Vaccini dagli Stati Uniti attesi

Il ministero della salute del Congo si aspetta di ricevere il primo lotto di vaccini dagli Stati Uniti nella prossima settimana. Kaseya ha citato i tassi di vaccinazione bassi come uno dei freni all'gestione della malattia. Tuttavia, ciò di cui l'Africa ha disperatamente bisogno sono i propri impianti di produzione di vaccini.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha elevato il livello di allerta più alto a causa degli sciami di Mpox in Africa e dell'emergere di una variante potenzialmente più pericolosa. Ciò è stato fatto per incoraggiare una maggiore vigilanza tra le autorità a livello globale. In precedenza, la CDC Africa aveva già stabilito il livello di allerta più alto per il continente.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sottolinea l'importanza di priorità le misure di salute e sicurezza in risposta agli sciami di Mpox e alla variante emergente. Una maggiore vigilanza, comprese le capacità di sorveglianza e risposta potenziate, è cruciale per mitigare la diffusione della malattia.

Data la situazione attuale, è essenziale che i paesi interessati priorità l'istituzione di impianti di produzione di vaccini locali per garantire un approvvigionamento costante di vaccini e gestire meglio le future crisi sanitarie pubbliche.

