- Circa 1.000 lettere non consegnate a Greifswald

Un postino di Greifswald è sospettato di non consegnare la posta per mesi. Un vicino di casa del 32enne ha scoperto diverse buste di posta nella stanza delle biciclette di un edificio residenziale, come riferito dalla polizia.

Gli investigatori credono che l'uomo possa aver trattenuto circa 1.000 lettere. Il cittadino di Greifswald è ora sotto inchiesta per appropriazione indebita e violazione del segreto postale, poiché alcune lettere sono state trovate aperte.

Non è chiaro se tutte le lettere possono ancora essere consegnate. "In collaborazione con l'ufficio pubblico competente, verrà verificato quando la posta potrà essere restituita al fornitore di servizi postali interessato", si è detto. "Quindi si deciderà quali spedizioni saranno riconsegnate". I destinatari riceveranno una lettera di accompagnamento.

Le lettere che non possono essere consegnate verranno restituite al mittente con una lettera informativa, consentendo loro di prendere provvedimenti. In tutti i casi, i cittadini interessati riceveranno informazioni alla fine.

La polizia è attivamente coinvolta nell'indagine sulle presunte azioni del postino. Le azioni del cittadino di Greifswald potrebbero potenzialmente portare ad accuse di furto per appropriazione indebita, nonché alla violazione della riservatezza del servizio postale.

