Cinque volte Chris Rock ha detto la cosa ad alta voce

Sabato, l'ultimo speciale di Rock, "Selective Outrage", sarà il primo evento globale in diretta streaming su Netflix. Un teaser trailer dello speciale mostra Rock seduto in un camerino quando bussa alla porta e annuncia: "Chris, sono pronti per te".

In attesa dell'evento principale, ecco cinque momenti in cui Rock è stato più divertente.

Bigger & Blacker" (1999)

Rock affronta diversi temi importanti come il razzismo e il controllo delle armi in questo speciale, pubblicato non molto tempo dopo il massacro di Columbine.

Parla delle armi da fuoco e delle munizioni troppo accessibili e suggerisce una soluzione.

"Se un proiettile costasse 5.000 dollari, non ci sarebbero più passanti innocenti", ha detto Rock.

Sketch della notte delle elezioni al "Saturday Night Live" (2016)

Rock ha fatto parte del cast del "SNL" dal 1990 al 1993 e da allora ha condotto lo show tre volte. Nel 2016, subito dopo l'elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti, Rock ha fatto un' apparizione a sorpresa in uno sketch insieme al conduttore della serata, Dave Chappelle.

Nello sketch i due partecipano a una festa per la notte delle elezioni, in cui un gruppo di ospiti bianchi fa commenti su quanto siano rimasti scioccati dai risultati delle elezioni presidenziali.

Rock e Chappelle si sono detti scioccati per l'ignoranza degli ospiti.

Apparizione al "Late Show with David Letterman" (2010)

Rock è apparso molte volte nel talk show, ma spicca un'apparizione del 2010. All'epoca, Letterman si stava riprendendo da uno scandalo pubblico dopo aver ammesso di aver avuto rapporti intimi con alcune collaboratrici. Il conduttore era sottotono e perdeva la voce, così Rock gli chiese perché non si fosse preso qualche giorno di riposo.

"La moglie è ancora arrabbiata con te, vero?". Rock ha scherzato. "Perché tornare in Connecticut da una donna cattiva? Potrei anche rimanere qui e fare lo spettacolo senza voce. Ti voglio bene, tesoro. Ci sono passato, Dave. Mi ammalo in viaggio. E se mia moglie è arrabbiata con me, aggiungo qualche spettacolo".

Ammette i propri difetti (2018)

Nel suo speciale "Tamborine", Rock ha parlato del suo divorzio da Malaak Compton-Rock, ammettendo nel suo set: "Non sono stato un buon marito".

Ha poi spiegato il perché.

"Quando hai una relazione, sei in una band", ha detto Rock. "E quando sei in una band, hai dei ruoli che svolgi nella band. A volte canti come solista e a volte sei al tamburello. E se sei al tamburello, suonalo bene... perché nessuno vuole vedere un tamburellista pazzo".

O.J. Simpson (1996)

Lo speciale di Rock del 1996 "Bring the Pain" lo ha reso famoso.

Parlò del processo a O.J. Simpson.

"I neri sono troppo felici, i bianchi troppo arrabbiati", disse Rock a proposito dell'assoluzione di Simpson. "Non vedevo i bianchi così arrabbiati da quando hanno cancellato "M*A*S*H"".

"Quella era una questione di fama. Se O.J. non fosse stato famoso, ora sarebbe in prigione", ha detto Rock. "Se O.J. guidasse un autobus, non sarebbe nemmeno O.J. Sarebbe Orenthal, l'assassino che guida gli autobus".

Chris Rock "Selective Outrage" sarà trasmesso il 4 marzo alle 10 p.m. ET su Netflix.

