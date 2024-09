Indice

C'è un principio fondamentale per gli appassionati di sport: deve essere divertente. Sembra ovvio, ma spesso questo aspetto viene trascurato. Mi alleno fino a cinque volte a settimana, non per obbligo, ma perché mi diverte. Che sia in bicicletta, sollevamento pesi o corsa occasionale, l'importante è che io tragga piacere dalle mie attività fisiche. La mia strada verso l'esercizio fisico regolare non è stata lineare; era costellata di tentativi falliti e lunghi periodi di pausa. Non è stato fino a quando non ho scoperto gli sport adatti a me e al mio stile di vita che sono diventato un atleta costante. Anche se potrei preferire giocare a tennis regolarmente, il mio programma non lo permette. Inoltre, ballare sembra un'attività salutare, ma non sarebbe divertente per me.

Nel corso degli anni, ho scritto ampiamente sulle tendenze del fitness. La motivazione per fare esercizio fisico ha assunto diverse forme, come "devi", "dovresti" e "è salutare per te". Tuttavia, sono convinto che queste persuasioni non abbiano mai instillato un'abitudine regolare di esercizio fisico in nessuno. La verità è nell'"divertimento". Per scoprire la tua vera passione nello sport, devi esplorare molte possibilità. Per inviarti un po' di ispirazione, abbiamo raccolto cinque sport che pensiamo meritino di essere provati.

Hyrox: Fitness e Corsa che si Fuse

Dietro il nome c'è uno sport relativamente nuovo, co-creato dall'olimpionico di hockey Moritz Fürste, che si è chiesto perché non ci fosse una competizione per gli appassionati di fitness. La risposta è stata Hyrox. Al suo centro c'è una gara di fitness che ora si tiene in diverse città in tutto il mondo. Gli atleti si lanciano in una corsa di 8 km interrotta da un chilometro sulla ski ergometer, spingendo e tirando un pesante slittino, 80 metri di burpees con un salto, 1000 metri di remo, 200 metri con due pesanti manubri, 100 metri di affondi con un peso intorno al collo e, infine, lanciando una palla medica su un bersaglio a 3 metri di altezza per 75 volte. Sembra scoraggiante? Assolutamente sì.

Tuttavia, è stato esplicitamente progettato per tutti, a condizione che il partecipante abbia un livello di fitness di base, sia in grado di correre e saltare. Non ci sono limiti di tempo o pullman alle gare e circa il 99% dei partecipanti completa il percorso. I più veloci lo completano in meno di un'ora, i più lenti in quasi cinque ore. Anche le persone oltre i 70 anni partecipano e ogni prestazione viene celebrata.

Il successo della serie di gare Hyrox è enorme. Gli eventi si esauriscono rapidamente e numerosi studi di fitness offrono corsi per prepararsi al meglio alla gara. Poiché sia la forza che l'endurance sono richieste, questo sport offre un allenamento completo.

Krav Maga: Arte Marziale di Origine Israeliana

Il Krav Maga è un'arte marziale di autodifesa che origina in Israele. Tradotto come "combattimento a contatto" in ebraico, questa disciplina include tecniche di colpi e calci, lotta a terra, leve e lotta a terra. In poche parole, è necessario essere selvaggi per apprezzare veramente questa disciplina. Il Krav Maga trae le sue radici dall'esercito israeliano e si è diffuso in tutto il mondo. Il Krav Maga migliorare l'endurance, la forza e i tempi di reazione. Inoltre, mette alla prova la psiche, poiché molti esercizi vengono eseguiti sotto stress, simulando situazioni minacciose dalle quali ci si deve poi liberare. Sì, fa sudare, ma anche generare molta adrenalina.

CrossFit: La Sinergia di Resistenza e Potenza

Per coloro che cercano un allenamento che combini resistenza e forza, CrossFit è l'ideale. Questo sport proviene dagli Stati Uniti ed è attualmente estremamente popolare. Integra perfettamente l'allenamento della resistenza e della forza in sessioni di un'ora sotto la guida dei trainer. Nato negli anni '90 negli Stati Uniti come metodo di allenamento per vigili del fuoco, militari e poliziotti, è poi diventato noto come CrossFit. Oggi si stima che circa cinque milioni di persone in tutto il mondo si allenino con il CrossFit.

Questo allenamento completo del corpo include squat, trazioni, flessioni, remo e tiri a parete, tutti compressi in sessioni intense. L'allenamento intervallato alla CrossFit è intenso ma anche efficace, poiché minimizza la perdita muscolare, un processo naturale che si verifica con l'età. Meglio iniziare prima possibile.

SwimRun: Sport Avventuroso su Terra e Acqua

Pochi hanno sentito parlare di questo sport e capire la sua complessità è ragionevole. Ma il divertimento è immenso. SwimRun è uno sport endurance che include discipline di nuoto e corsa. Il concetto è nato da una scommessa per navigare tra le isole. Il principio è semplice: corri finché non raggiungi un lago, poi nuota attraverso esso.

Dal 2006 si svolgono competizioni di SwimRun, comprese le gare annuali a Stoccolma in cui i partecipanti affrontano numerose isole e nuotano diverse distanze. La distanza totale di nuoto è di dieci chilometri e quella di corsa di 65 chilometri. Tuttavia, si svolgono numerosi eventi in Germania. Nuotare al di fuori di queste gare richiede l'allenamento con un partner per offrire assistenza in caso di emergenze in acqua.

Paddle Tennis: Boom negli USA, Sta Riscuotendo Attenzione qui

Il Paddle Tennis è un gioco da tavolo che si gioca su un campo da tennis, ma con racchette più piccole e una palla più leggera. È un gioco veloce e divertente che può essere giocato da soli o in coppia. Sta diventando sempre più popolare negli Stati Uniti e sta iniziando a diffondersi anche in altri paesi. Se stai cercando un'attività divertente e sociale da fare con gli amici o la famiglia, il Paddle Tennis potrebbe essere la scelta giusta per te!

Essendo stato in passato un appassionato di tennis, ho scoperto una nuova passione per questo sport. Il concetto è simile a quello del tennis, ma coinvolge campi più piccoli con racchette compatte prive di corde. Sebbene in passato fossero comuni le racchette di legno, i loro moderni successori sono generalmente realizzati in plastica. Questo sport ha guadagnato popolarità in Spagna, America del Sud e negli Stati Uniti. La disposizione del campo è simile a quella del tennis e in alcune varianti le pareti del campo circostante diventano parte integrante del gioco.

Il paddleball può essere praticato da soli o in doppio con un partner. Le sue origini risalgono a oltre un secolo fa. Si ritiene che il reverendo Frank Peer Beal sia stato il creatore di questo sport. Nel 1915, a New York City, cercava un passatempo emozionante per i giovani e sviluppò i primi campi da paddleball nel Washington Square Park. Oggi, i campi sono principalmente costruiti in cemento e il sistema di punteggio segue lo stesso formato del tennis. Inoltre, si sta assistendo a un aumento delle strutture indoor e outdoor dedicate a questo sport in Germania.

