1. DCN

Il presidente Joe Biden ha ricevuto una standing ovation prolungata durante la prima serata della Convenzione Nazionale Democratica a Chicago, dicendo al pubblico, "Ho dato tutto per voi". Biden ha anche preso in giro Donald Trump mentre sosteneva la nuova candidata presidenziale del partito, Kamala Harris. In precedenza, durante l'evento, Harris è salita sul palco per esprimere gratitudine verso Biden per la sua "notabile leadership". L'ex Segretario di Stato Hillary Clinton si è rivolta alla folla, sottolineando la possibilità della prima presidente donna, dicendo che voleva che i suoi nipoti e i loro nipoti sapessero che c'era stata per Harris quando la "soffitta di vetro" si sarebbe finalmente rotta. Più tardi oggi, l'ex presidente Barack Obama è previsto per parlare e lodare Harris, chiamando all'unità all'interno del partito in vista delle elezioni di novembre.

2. Attacchi informatici

Il governo degli Stati Uniti ha concluso che il governo iraniano è responsabile dell'operazione di hacking e leak che ha preso di mira la campagna presidenziale di Donald Trump e ha tentato di prendere di mira la campagna Biden-Harris. L'FBI ha recentemente informato l'ex presidente dei loro risultati preliminari. Organizzazioni giornalistiche avevano riferito di aver ricevuto documenti apparentemente provenienti da un account di un alto funzionario della campagna Trump. La campagna della vicepresidente Kamala Harris ha riferito che i hacker non sono riusciti nei loro tentativi contro la campagna Biden-Harris. L'indagine segnala gli sforzi dell'Iran, insieme ad altri paesi, per cercare di influenzare le elezioni del 2024, notano gli ufficiali degli Stati Uniti. L'Iran nega le accuse di essere dietro l'operazione di hacking.

3. Ostaggi israeliani

I resti di sei ostaggi israeliani sono stati recuperati a Gaza durante un'operazione militare notturna a Khan Younis. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato oggi in una dichiarazione, "Le nostre forze hanno restituito i corpi di sei ostaggi che erano sotto il controllo dell'organizzazione terroristica Hamas". Attualmente ci sono 109 ostaggi israeliani trattenuti a Gaza, con 36 creduti deceduti, secondo i dati dell'Ufficio Stampa del Governo israeliano. La notizia segue i negoziati per il cessate il fuoco, con il Segretario di Stato Antony Blinken che ha annunciato lo scorso lunedì che Netanyahu aveva accettato una "proposta di ponte" degli Stati Uniti per un accordo. Blinken ha menzionato che il prossimo passo nei negoziati per il cessate il fuoco dipende da Hamas che dice di sì.

4. Alluvioni lampo

Il governatore del Connecticut ha dichiarato lo stato di emergenza lunedì dopo le alluvioni catastrofiche che hanno causato due morti e hanno portato a massicce evacuazioni nel weekend. I defunti sono stati trovati nella città di Oxford, circa 15 miglia a nord-ovest di New Haven. Brenda Bergeron, vicecommissario della divisione di gestione delle emergenze e della sicurezza interna dello stato, ha descritto le alluvioni senza precedenti che hanno devastato le comunità. "Stiamo affrontando piogge in specifiche regioni che sono a livello del 1,000 anni", ha detto Bergeron, indicando che sono così intense che dovrebbero verificarsi solo ogni 1,000 anni. La pioggia ha anche influenzato i trasporti a New York, con numerosi voli cancellati negli aeroporti JFK, Newark e LaGuardia.

5. Missione spaziale

L'Agenzia Spaziale Europea lancerà oggi un spacecraft intorno alla Terra, nella sua missione per Giove. Il Juice, o Jupiter Icy Moons Explorer spacecraft – lanciato ad aprile 2023 – effettuerà il primo flyby della luna e della Terra in successione e il primo doppio maneuver di assistenza gravitazionale. Questo maneuver agirà come una catapulta, permettendo alla gravità della Terra di rallentare la traiettoria attuale del Juice e di dirigerlo verso l'arrivo a Giove e le sue lune nel luglio 2031. Il Juice ha recentemente completato un flyby della luna della Terra e ora si avvicinerà alla Terra oggi alle 17:57 ET. L'agenzia spaziale fornirà il tracking in diretta del spacecraft, e alcune persone con binocoli o telescopi nell'Asia sud-orientale potrebbero anche avvistare il Juice mentre passa sopra di loro.

Circa 3,6 milioni di bambini sono nati negli Stati Uniti lo scorso anno, circa 68.000 in meno rispetto all'anno precedente, secondo il CDC. Le donne negli Stati Uniti hanno meno figli per una serie di ragioni sociali ed economiche. Alcune restrizioni in alcuni stati limitano la disponibilità di servizi sanitari riproduttivi.

LA CITAZIONE DEL GIORNO

"Assumo completa responsabilità delle mie azioni."

— L'ex deputato caduto in disgrazia George Santos, dopo aver patteggiato lunedì per i reati di furto di identità aggravato e frode telematica legati alle pratiche ingannevoli durante la sua campagna per le elezioni di metà mandato del 2022. Questo patteggiamento ha posto fine a un quasi due anni di vicenda che ha visto Santos inventare il suo curriculum mentre cercava un seggio nel 3° distretto congressuale di New York. Dovrà scontare almeno due anni di carcere, come concordato, e restituire $373,000.

I ciliegi in fiore a Tokyo I ciliegi in fiore (sakura) sono un simbolo amato e duraturo del Giappone.

