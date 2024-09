Cinque progressi all'avanguardia nel settore dei trasporti commerciali presentati all'evento IAA

Il Salone del Veicolo Commerciale IAA Transportation (fino al 22 settembre) si concentra principalmente sulla riduzione delle emissioni di carbonio e presenta concetti di guida elettrica per i camion come i trattori, i furgoni e i pickup. Oltre all'elettrificazione, i camion diesel possono diventare più efficienti grazie alle innovazioni dell'industria fornitrice.

ZF TrailTrax

I trattori semi-ribaizzati a diesel continueranno ad essere utilizzati per un po', ma con l'ausilio della tecnologia di guida elettrica, possono migliorare notevolmente l'efficienza del carburante. ZF presenta l'elettrificazione parziale con TrailTrax, un concetto di rimorchio che può ridurre le emissioni di CO2 fino al 16%. Un semirimorchio è equipaggiato con l'asse elettrico AxTrax2 sviluppato da ZF. Questo sistema recupera l'energia durante la frenata, la converte in energia elettrica e la immagazzina in una batteria. L'asse elettrico da 210 kW può essere azionato utilizzando l'energia recuperata, alleggerendo così la guida principale del trattore e riducendo il consumo di carburante. Questa tecnologia funziona anche con i trattori semi-ribaizzati elettrici, aumentando la loro autonomia. Secondo ZF, i principali produttori di rimorchi come Kässbohrer e Krone, nonché i fornitori di equipaggiamento per rimorchi e assi BPW, hanno iniziato ad implementare le tecnologie TrailTrax.

IM Efficiency SolarOnTop

La società olandese IM Efficiency copre i tetti dei rimorchi dei camion con pannelli solari. Questi pannelli caricano una batteria aggiuntiva che fornisce energia alla rete di bordo. Di conseguenza, l'alternatore non deve generare energia per i consumatori ausiliari durante il viaggio. Anche quando sono fermi, i pannelli possono caricare la batteria del camion, impedendo così all.engine di funzionare. Si dichiarano risparmi di carburante superiori al 5%. Circa 2.000 litri di diesel possono essere risparmiati all'anno. Si stima che il ritorno sull'investimento per un'installazione solare sia raggiunto in tre anni.

Michelin X Line Energy 3 e X Multi Energy 2

Michelin, un produttore di pneumatici, presenta due nuovi tipi di pneumatici per camion, X Line Energy e X Multi Energy, alla IAA. Si distinguono per la loro bassa resistenza al rotolamento e aiutano a ridurre il consumo di carburante. L'X Line Energy 3, progettato per il trasporto a lunga distanza, ha ricevuto la classe di efficienza energetica A. Michelin dichiara un risparmio di carburante fino a 0,62 litri per 100 chilometri. Con un chilometraggio di 150.000 chilometri, si possono risparmiare fino a 3 tonnellate di CO2 rispetto alla media dei concorrenti. L'Multi Energy 2, progettato per i camion e i veicoli commerciali pesanti sulle autostrade, le federal e le strade provinciali, può risparmiare fino a 0,5 tonnellate di CO2 all'anno con un chilometraggio di 100.000 chilometri.

Bosch Retrofit Efficiency Module

Bosch presenta una soluzione di retrofit alla IAA che mira a fornire un controllo della velocità più intelligente. Bosch promette un'installazione e un'integrazione facili nei sistemi di trasporto e gestione della flotta esistenti. Il sistema regola la velocità del veicolo in tempo reale senza richiedere l'intervento del conducente. A differenza del cruise control, il sistema è detto regolare dinamicamente la velocità in base alla situazione e scegliere la velocità ottimale in base alla situazione. Ciò può consentire un risparmio di carburante fino al 4% in media.

Maxion Wheels Lightweight Steel Wheel

Maxion, lo specialista delle ruote, presenta una nuova ruota in acciaio leggera al salone del veicolo commerciale, che pesa meno di 30 chilogrammi. La società mira a ridurre le emissioni di CO2 durante la produzione del 60% attraverso metodi come l'uso dell'acciaio verde, tra gli altri. Inoltre, Maxion afferma di aver ottenuto una significativa riduzione del peso delle ruote in acciaio per camion con un design a foro di ventilazione a forma di foglia. Ciò consente un risparmio di circa 3 chilogrammi per ruota, consentendo un aumento del carico utile di 40 chilogrammi, che migliorano l'efficienza del carburante e riducono le emissioni di CO2.

L'adozione della tecnologia TrailTrax di ZF nei semirimorchi può aiutare a ridurre le emissioni di CO2 dal trasporto di merci fino al 16%, in quanto utilizza la tecnologia di guida elettrica per migliorare l'efficienza del carburante nei trattori semi-ribaizzati a diesel. La nuova ruota in acciaio leggera presentata da Maxion al salone mira a ridurre le emissioni di CO2 durante la produzione e nel trasporto, in quanto riduce il peso della ruota, migliorando così l'efficienza del carburante e consentendo un aumento del carico utile.

