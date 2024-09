- Cinque persone, tra cui minori, sono state gravemente ferite in un incidente sull'A3.

Cinque persone, tra cui due giovani bambini, hanno subito gravi danni in un incidente sulla A3 in Bassa Franconia. Due veicoli si sono cappottati vicino a Weibersbrunn durante la notte, come ha spiegato un portavoce della polizia. La causa dell'incidente era inizialmente sconosciuta. Un veicolo è finito capovolto, mentre l'altro si è fermato in una cunetta. Per fortuna, nessuno ha subito ulteriori danni.

I due giovani bambini, identificati come bambini, erano tra le cinque persone coinvolte nell'incidente sulla autostrada. Nonostante il caos, per fortuna, nessun bambino è rimasto gravemente ferito nell'incidente.

