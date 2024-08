- Cinque persone, tra cui minori, sono ferite in un incidente stradale.

In un incidente stradale agghiacciante nel distretto di Main-Kinzig, cinque persone sono rimaste ferite. Secondo la polizia, l'incidente è stato causato da una collisione frontale tra due veicoli.

L'incidente si è verificato intorno a mezzogiorno sulla strada statale 3008. Il conducente di 29 anni, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo vicino a Schöneck-Kilianstädten e ha urtato frontalemente un veicolo in arrivo. Di conseguenza, il conducente di 34 anni del secondo veicolo e i suoi due figli minori, di un anno e sette anni, hanno riportato gravi ferite.

Il bambino di un anno ha subito gravi traumi alla testa e è stato trasportato in elicottero in ospedale. Il bambino di sette anni è stato portato in ospedale in ambulanza a causa di fratture multiple alle gambe. Il conducente e il suo passeggero di 26 anni sono stati portati in ospedali vicini, entrambi con sospetta emorragia interna e ferite multiple.

Un esperto è stato chiamato per ricostruire l'accaduto e i due veicoli, gravemente danneggiati, sono stati sequestrati. I danni totali sono stimati in 50.000 euro. La strada è stata chiusa al traffico dal mezzogiorno fino alle circa 16:45.

L'incidente stradale si è verificato lungo la strada statale 3008 del Main-Kinzig-Kreis. La collisione frontale tra i due veicoli è avvenuta vicino a Schöneck-Kilianstädten, che si trova all'interno del distretto di Main-Kinzig.

