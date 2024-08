- Cinque persone subiscono danni in un incendio che ha consumato un complesso residenziale di più piani.

Cinque persone hanno subito danni a causa di un incendio in un complesso residenziale nella zona di Werra-Meißner. Tra loro c'era un bambino di quattro anni, tre uomini e una donna, tutti intossicati dal fumo. Sono stati tutti trasportati in ospedale per le cure. La causa dell'incendio, scoppiato la sera del mercoledì, è ancora sconosciuta. L'incendio ha causato danni per circa 80.000 euro.

Il complesso residenziale dove le persone hanno subito danni si trova nell'Assia. Nonostante provenissero da diverse parti dell'Assia, hanno tutti cercato cure mediche dopo l'incidente.

