Incidente sfortunato nella regione dell'Allgäuer. - Cinque persone sono rimaste ferite in un incidente frontale.

In un incidente stradale che ha coinvolto un carrozza, cinque persone sono rimaste ferite nella regione dell'Oberallgäu. Secondo un rappresentante della polizia, su una strada vicino a Immenstadt, un veicolo è entrato in collisione con la carrozza. Inizialmente, si è riferito che i quattro passeggeri all'interno della carrozza e l'autista dell'auto erano rimasti feriti. L'entità dei danni e la causa dell'incidente erano inizialmente poco chiare. Diversi servizi di emergenza sono intervenuti sulla scena e la strada è stata chiusa per le operazioni di soccorso.

Le persone ferite sono state trasportate negli ospedali locali della regione della Baviera per le cure. L'incidente è avvenuto su una strada tortuosa popolare tra i turisti, nota per i suoi panorami mozzafiato della Baviera.

